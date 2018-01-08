OHAL 6. kez uzatılacak

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, "Önümüzdeki MGK'nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir" dedi.

BAHÇELİ MEMNUNİYETİ

Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ile ilgili "2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir'' diyerek şöyle devam etti: ''MHP’nin kendi kararı, biz saygı duyarız. AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP, Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkıyor. Tabii ittifak konusunda neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.''

'SAYGIN LİDER, DÜRÜST SİYASET YAPIYOR'

Bozdağ, MHP liderinden şöyle söz etti: ''Sayın Bahçeli, Türk siyasetinde saygın, duruşu olan bir lider, dürüst bir siyaset anlayışı var, ikili oynamayan birisi.''

© AA/ 'Mor Beyin' kumpasını çözen Tuncay Beşikçi, ByLock tuzağının nasıl işlediğini anlattı

Bozdağ, 'Mor Beyin yazılımı' ile ilgili de "Sırf bu tuzak nedeniyle Bylock'a yönlendirilmiş olup sadece Bylock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır" diye konuşarak yeni KHK'ye işaret etti:

'KAMUDAN 2138 KİŞİ'

''Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın ByLock'a yönlendirilmiş bulunan kişiler hakkında eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu. Tek tek bunlar incelendi. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi. Bunlarla ilgili bakanlıklar diğer kurumlar sırf bu tuzak nedeniyle ByLock'a yönlendirilmiş olup görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır. Şu anda kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. İki kurum kaldı inşallah yakında bu KHK çıkacaktır.''

© AA/ Ayhan Mehmet Yunan mahkemesinden darbeci asker hakkında karar

''Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur'' bilgisini veren Bozdağ, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Yunanistan'a firar eden 8 askerden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebinin kabul edilmesi üzerine Yunan hükümetinin yaptığı itirazın Atina İstinaf Mahkemesi'nde kabul edilmesi ve yürütmeyi durdurma kararı alınmasını şöyle değerlendirdi:

'İADELERİNİ BEKLİYORUZ'

Kararı memnuniyetle karşılıyor ve firari askerlerin Türkiye'ye iadesini bekliyoruz. Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.

© AP Photo/ Elizabeth Williams Atilla, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu

Bozdağ, ABD'de Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın jüri tarafından 5 ayrı suçtan suçlu bulunması hakkında da şunları söyledi: ''Siyasi bir davadır, hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği biri olduğu gibi yargılamayı yapan hakim FETÖ'cülerin organizasyonunda moderatörlük yapan bir hakim. Kendisi, jüriyi etkilemek için hukuka aykırı olarak toplanan delilleri görmezden gelmeyin diye baskı yapmıştır. FETÖ'cü firari komiser yardımcısı hem 17 Aralık'ın soruşturmasını yürüten polisteki ekip amiri hem de ABD'deki yargılamanın kilit yalancı tanığı.''

'HALKBANK'A TİCARİ İTİBAR KAYBI'

''Türkiye’de 17-25 Aralık’la yapılamayanlar, bu dava ile yapılmak isteniyor. Bu dava Halkbank’a yönelik değil ama eski genel müdür yardımcısı sanık konumundadır. Bunun da bankanın ticari itibar kaybına yol açığı ortadadır. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği nokta da budur.”

© AA/ Özge Elif Kızıl Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan 'uyum' açıklaması

Bozdağ, Seçim yasaları ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmiş olması nedeniyle çıkarılacak uyum yasaları son derece önem arz etmektedir. 2018 yılında parlamentonun gündemine gelecektir. 2018, uyum yasalarının yoğun görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Seçim yasalarının marttan önce parlamentodan çıkarılmasını hedefliyoruz'' diyerek ekledi:

'SEÇİM İTTİFAKI İÇİN YASA'

''Bu yasalar içerisinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli'nin formül önerisi de değerlendirilecek.''

‘İran'da sokak eylemleri sistemin Ruhani'ye mesajı'

Bozdağ, gazetecilerin İran'daki olaylarla ilgili soruları üzerine şunları söyledi: ''İran halkı bu yaşananlara 'dur' dedi. Dış müdahalelerle şiddet kullanarak zorla anayasanın çizdiği usül dışında başka bir yöntemle ülkelerde iktidar değişimine karşı olduğumuzu hep ifade ettik. Hem Gezi hadiseleri hem 17-25 Aralık süreci hem Kobani hadiseleri hem hendek terörü ve en son yaşadığımız darbe teşebbüsü; halk anayasasına sahip çıkmıştır. Türkiye'de böyle hesap yapanlar var mı bilmem. Türkiye'de böyle bir şeyin başarılı olma şansı dün olmadığı gibi bugün de yoktur yarın da yoktur. Türkiye bu noktada tecrübelidir.''