Ankara Büyükşehir'den yılın ilk kararı: Fahreddin Paşa tabelası yarın asılacak

Tuna, Twitter hesabından, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı ilk toplantısında, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa "Fahreddin Paşa" isminin verilmesine ilişkin alınan kararı duyurdu.

Belediye Meclisimizde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin önünde bulunan cadde ve sokak isimlerini değiştirme kararı aldık. Buna göre BAE Büyükelçiliği önündeki 609. caddenin ismini “Medine Müdafii”, 613. Sokağın ismini de “Fahreddin Paşa” olarak değiştirdik. pic.twitter.com/6cALt9J9p7 — Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) 8 January 2018

​Mustafa Tuna, "Belediye Meclisimizde, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin önünde bulunan cadde ve sokak isimlerini değiştirme kararı aldık. Buna göre, BAE Büyükelçiliği önündeki 609'uncu Cadde'nin ismini 'Medine Müdafii', 613'üncü Sokağın ismini de 'Fahreddin Paşa' olarak değiştirdik. Bundan sonra elçiliğin adresi 'Medine Müdafii Caddesi Fahrettin Paşa Sokak' olarak yazışmalarda yer alacaktır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Alınan kararın ardından büyükelçilik binasının bulunduğu sokağa "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelasının yarın asılacağı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Iraklı bir Twitter kullanıcısının Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen mesajını kendi sayfasında paylaşmıştı. Söz konusu twette 'İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu' ifadeleri yer almıştı. Bu paylaşıma başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye büyük tepki göstermişti. Olayla ilgili duyulan rahatsızlık Dışişleri Bakanlığı'nca BAE Büyükelçiliği'ne de iletilmişti.