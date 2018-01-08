Beşiktaş'ta görevden uzaklaştırılan meclis üyesi, başkanlık seçimine 'yanlışlıkla' çağrılmış

Valilik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Valiliği Beşiktaş Belediye Başkanlığı için seçim yapılacak günü belirledi. Ancak yapılacak seçimlere, görevden uzaklaştırılan bir meclis üyesinin davet edilmesi soru işaretlerine neden oldu.
Belediye Meclis üyelerinin seçime katılımı için hazırlanan davette, görevden uzaklaştırılan Hazinedar'ın yerine başkan vekilliği seçiminin 11 Ocak 2018 Perşembe günü saat 15.00'te yapılmasının valilikçe uygun görüldüğü belirtildi.
Ancak, Beşiktaş Belediyesinin meclis üyelerine gönderilen söz konusu davetiye "yanlışlıkla" Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan Bağımsız Meclis Üyesi Sipahi'ye de ulaştırıldı.
Yanlışlıkla Sipahi'nin adına davetiye düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu davetiye iptal edildi.
'BELGE ELİME ULAŞMAZSA OY KULLANMAYA GİDECEĞİM'
Sipahi ise valiliğin kendisini de oy kullanmaya çağırdığını, iptal yazısı eline ulaşmadığı takdirde perşembe günü oy kullanmaya gideceğini kaydetti.
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