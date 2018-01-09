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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Özkan: Erdoğan'a yanıt vermek gibi bir amacım yoktu

    © AA/ Ahmet Dumanlı
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Boğaziçi, yerli ve milli değerlere yaslanamadığı için beklediği yere gelemedi" eleştirisi yönelttiği üniversitenin atanan rektörü Mehmed Özkan, "Benim tweetim bazıları tarafından Sayın Cumhurbaşkanına yanıt gibi algılanmış. Böyle bir amacım yoktu" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan
    © AA/ Ahmet Dumanlı
    Erdoğan eleştirdi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü başarı sıralamasını paylaştı
    Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmayanların da üye olabildiği Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin 14. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslararası alanda beklediği yere gelememiştir" dedi. Rektörlüğe aday olmayan ancak Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmed Özkan da okulun başarı sıralamasını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Özkan'ın bu paylaşımı 'Erdoğan'a yanıt' olarak yorumlandı.

    'ELEŞTİRİLERİ TEŞVİK EDİCİ BULUYORUZ'

    Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya konuşan Özkan, 'Erdoğan'a yanıt vermek gibi bir amacının olmadığını söyledi. Özkan'ın ifadeleri şöyle:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Mezunları'nın 14. Genel Kurulu'nda konuştu
    © AA/ Yasin Bülbül
    Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi yerli ve milli değerlere yaslanamadığı için beklediği yere gelemedi
    “Ben attığım tweeti orada açıkladım, yani yaptığım konuşmada da üniversitenin ne kadar iyi bir yerde olduğunu söyledim. Benim tweetim bazıları tarafından Sayın Cumhurbaşkanına yanıt gibi algılanmış. Böyle bir amacım yoktu. Ama eleştirilere açığız, bu tür eleştiriler motive edici, teşvik edici, değerli buluyoruz. Bu eleştirilerden rahatsız olmadan, her zaman açık olmak lazım. Boğaziçi kültüründe de bu var. Her eleştiriye açık olacağız ki, iyi olmakla yetinmeyip, daha iyilerini yapabilir hale gelelim.

    'TÜRKİYE'DEN İLK 200'E GİREN BAŞKA ÜNİVERSİTE YOK'

    2017’de U.S. News’in Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 166’ncıydık. 2018’de 190’ıncı olduk. Türkiye’den ilk 200’e giren başka üniversite yok. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde arkamdaki ekranda yansıttım, bugün attığım tweette aynı slayt arkamda görünüyor. Konuşmam, üniversitenin başarıları üzerine kurgulanmıştı, onu anlatmaya çalıştım.

    'YAPTIKLARIMIZI DAHA KAPSAMLI DUYURMAMIZ LAZIM'

    Aslında dünyada Boğaziçi olarak 190’ıncı, Türkiye’de ise birinci olmak iyi de, dünyada o kadar övüneceğim konu değil. Dünya çapında ilk 10’a girmeli. Bunun için de önemli karşılanması gereken ihtiyaçlar var. Araştırma altyapısından tutun da maddi kaynaklara, desteklere kadar üniversitelerimizin birçok boyutta güçlendirilmesi gerekir. YÖK’ün başlattığı birtakım çalışma ve araştırmalar var. Bunlar önemli adımlar. Hedefimiz aslında dünya sıralamasında çok daha yukarıda olmak. Attığım tweet bunların bir parçası. Üniversitemizin, Türkiye çapında da çok sayıda araştırma projesi bakanlıklar tarafından destekleniyor. Her zaman iyileştirme potansiyeli var, yaptıklarımızı daha kapsamlı duyurmamız gerekiyor. Oradan da çıkarmamız gereken sonuçlar var, kamuoyunu bilgilendirme konusunda eksiğimiz olduğunu hissediyorum. Mezunlarımızdan daha çok destek olmalarını isteyebiliriz. Dünya üniversitelerine, özellikle rekabet etmek istediğimiz üniversitelere, bakınca onlarda çok büyük oranda mezun desteği görüyoruz. Mezunların üniversiteden ayrıldıktan sonra artık bu kurumları nasıl daha çok yüceltebilecekleri konusunda yardım etmeleri lazım.”

    Boğaziçi Üniversitesi
    © Fotoğraf: Wikipedia
    Boğaziçi Üniversitesi’nin atanan rektöründen ilk mesaj
    'KAYYUM REKTÖR DEĞİLİM' DEMİŞTİ

    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Özkan, akademisyen ve öğrenciler başta olmak tepki çekmişti. Kanun hükmünde kararname (KHK) ile akademisyenlerin rektör belirleme seçeneği kaldırılmadan önce yapılan seçimlerde eski rektör Gülay Barbarosoğlu, rekor oy almıştı. (403 akademisyenden 403'ü) Ancak Erdoğan rektör seçimine aday dahi olmayan Özkan'ı atamıştı. 'Kayyum rektör' eleştirileri yöneltilen Özkan  "Zor bir karardı. Açıkçası (eski rektör Barbarosoğlu) Gülay Hoca'nın rektörlüğe devam etmesi gerektiğini düşünüyordum. Kayyum rektör değilim" demişti.

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    Etiketler:
    Boğaziçi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmed Özkan, Türkiye
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