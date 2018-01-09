Çalışmayan müsteşarlık için milyonlarca lira ödeniyor

CHP’li Erdin Bircan’ın soru önergesi, çözüm sürecinde kurulan ve halen açık tutulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı için milyonlarca lira kira ödendiğini ortaya çıkardı.

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Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın 4 Mart 2010’da Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulduğunu, 8 Temmuz 2011’de yapılan değişiklik ile Başbakanlığa, 3 Eylül 2014’teki ikinci bir değişiklikle tekrar İçişleri Bakanlığı’na bağlandığını söyleyen Bircan, “AKP her alanda olduğu gibi bu müsteşarlığı da yap-boza döndürmüştür” dedi.

Müsteşarlık için 2009 yılından itibaren 10 yıl için yıllık 2 milyon 250.000 TL gibi bir kira ödendiğini vurgulayan Bircan, “Şu an ne iş yaptığı belirsiz bir kurum için yapılan masraflar AKP israfının kanıtıdır” dedi. Bircan, ciddi sayıda personel çalıştıran müsteşarlık binasının tadilatı için harcanan rakamın ise gizli tutulduğunu kaydetti.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bircan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları sordu:

“Açılım süreci için oluşturulan Müsteşarlık şu an ne iş ve işlemler yapmaktadır, müsteşarlık kuruluş yasasında İçişleri Bakanlığı’na bağlıyken, önce Başbakanlığa sonra da tekrar İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu değişikliklerin sebebi nedir? Kuruluş yasası ile belirtilen 94 personel sayı herhangi bir şekilde artırılmış mıdır, şu an kaç personeli vardır? Bunların kaçı Türkiye Vatandaşı değildir? Yıllık 2 milyon 250.000 TL kira ödenmesinin gerekçesi nedir, kiralama sözleşmesinin biteceği tarih olan 2019 yılında tekrar aynı bina kiralanacak mıdır, müsteşarlığın Hazine’ye yıllık toplam maliyet ne kadardır?”