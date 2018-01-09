Kayıt
09:49 09 Ocak 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanlığı

    Çalışmayan müsteşarlık için milyonlarca lira ödeniyor

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    CHP’li Erdin Bircan’ın soru önergesi, çözüm sürecinde kurulan ve halen açık tutulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı için milyonlarca lira kira ödendiğini ortaya çıkardı.

    Binali Yıldırım
    © AA/ Utku Uçrak
    Yıldırım: Çözüm süreci defteri kapandı
    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın 4 Mart 2010’da Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulduğunu, 8 Temmuz 2011’de yapılan değişiklik ile Başbakanlığa, 3 Eylül 2014’teki ikinci bir değişiklikle tekrar İçişleri Bakanlığı’na bağlandığını söyleyen Bircan, “AKP her alanda olduğu gibi bu müsteşarlığı da yap-boza döndürmüştür” dedi.

    Müsteşarlık için 2009 yılından itibaren 10 yıl için yıllık 2 milyon 250.000 TL gibi bir kira ödendiğini vurgulayan Bircan, “Şu an ne iş yaptığı belirsiz bir kurum için yapılan masraflar AKP israfının kanıtıdır” dedi. Bircan, ciddi sayıda personel çalıştıran müsteşarlık binasının tadilatı için harcanan rakamın ise gizli tutulduğunu kaydetti.

    Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
    © AA/
    Bakan Yılmaz: Çözüm süreci doğruydu
    Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bircan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları sordu:

    “Açılım süreci için oluşturulan Müsteşarlık şu an ne iş ve işlemler yapmaktadır, müsteşarlık kuruluş yasasında İçişleri Bakanlığı’na bağlıyken, önce Başbakanlığa sonra da tekrar İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu değişikliklerin sebebi nedir? Kuruluş yasası ile belirtilen 94 personel sayı herhangi bir şekilde artırılmış mıdır, şu an kaç personeli vardır? Bunların kaçı Türkiye Vatandaşı değildir? Yıllık 2 milyon 250.000 TL kira ödenmesinin gerekçesi nedir, kiralama sözleşmesinin biteceği tarih olan 2019 yılında tekrar aynı bina kiralanacak mıdır, müsteşarlığın Hazine’ye yıllık toplam maliyet ne kadardır?”

    İlgili konular:

    Selvi 'çözüm süreci'nin ne zaman 'başlamayacağını' açıkladı
    Kurtulmuş: Çözüm Süreci olmasaydı olaylar çok farklı noktaya gidebilirdi
    Erdoğan: Çözüm Süreci içerisinde ülkemize ciddi manada silah girişi oldu
    Demirtaş: Çözüm süreci her zaman gündemimizde
    Etiketler:
    CHP, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Erdin Bircan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    75. Altın Küre Ödülleri
    Kırmızı halıda siyah geçidi: Altın Küre Ödülleri’nde taciz protestosu
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam