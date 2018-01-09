Çalışmayan müsteşarlık için milyonlarca lira ödeniyor

Müsteşarlık için 2009 yılından itibaren 10 yıl için yıllık 2 milyon 250.000 TL gibi bir kira ödendiğini vurgulayan Bircan, “Şu an ne iş yaptığı belirsiz bir kurum için yapılan masraflar AKP israfının kanıtıdır” dedi. Bircan, ciddi sayıda personel çalıştıran müsteşarlık binasının tadilatı için harcanan rakamın ise gizli tutulduğunu kaydetti.
“Açılım süreci için oluşturulan Müsteşarlık şu an ne iş ve işlemler yapmaktadır, müsteşarlık kuruluş yasasında İçişleri Bakanlığı’na bağlıyken, önce Başbakanlığa sonra da tekrar İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu değişikliklerin sebebi nedir? Kuruluş yasası ile belirtilen 94 personel sayı herhangi bir şekilde artırılmış mıdır, şu an kaç personeli vardır? Bunların kaçı Türkiye Vatandaşı değildir? Yıllık 2 milyon 250.000 TL kira ödenmesinin gerekçesi nedir, kiralama sözleşmesinin biteceği tarih olan 2019 yılında tekrar aynı bina kiralanacak mıdır, müsteşarlığın Hazine’ye yıllık toplam maliyet ne kadardır?”
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