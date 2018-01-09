Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektöründen Erdoğan'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Boğaziçi, yerli ve milli değerlere yaslanamadığı için beklediği yere gelemedi" eleştirisi yönelttiği üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'den tepki geldi. Ergüder, okulun tüm maddi olanaksızlıklara rağmen hem Türkiye hem dünya sıralamasında başarılı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Prof. Ergüder, “Boğaziçi her zaman milli olmaya, Türkiye’nin sorunlarına eğilmeye çalıştı’’ dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 30 yılı geçen, 1992-2000 arasında da sekiz yıl boyunca üniversitenin rektörlüğünü yapan Prof. Ergüder, şunları söyledi:

© AA/ Ahmet Dumanlı Erdoğan eleştirdi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü başarı sıralamasını paylaştı

“Boğaziçi Üniversitesi sadece Türkiye’de değil dünyada bir yer olabilmesi için elinden geleni yaptı. Maddi yetersizlikler içinde çalıştık, çok çabaladık ve sonuçlarını hep gördük. Boğaziçi, uluslararası üniversite sıralamalarında, Türk üniversiteleri arasında hep başlarda olur. Bu kurumun kıymetinin bilinmesi lazım. Askeri darbe dönemlerinde hep öğrencilerimizi koruduk. Zamanı geldi solcu öğrencilerimizi koruduk zamanı geldi başörtülü öğrencilerimizi koruduk. Yasaklamak kolaydı ama biz zoru seçtik, gençlerin eğitim alma haklarını savunduk. Boğaziçi Üniversitesi’ne büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum, çok üzgünüm.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan üniversitenin kampusunda yaptığı konuşmada, “Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir” demişti. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi hocalarına seslenerek, “Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?” ifadelerini kullanmıştı.