Fihrist, yüksek lisans tezi olarak kabul edildi

Siz hiç bir fihristin Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edildiğini gördünüz mü?

Peki ya bir makale olarak basıldığını?

Fihrist lan bu diyecek bir akademisyen yok muydu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde?

Alın size 203 sayfalık bomboş makale!: https://t.co/paITazeYYG pic.twitter.com/gnEAMqSP1O