Fihrist, yüksek lisans tezi olarak kabul edildi

Cumhuriyet'in aktardığına göre Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ozan Kocabaş, köşe yazarı Ergun Göze'nin yazılarından bir 'yüksek lisans tezi' hazırladı. Kocabaş'ın 208 sayfalık “İçi Dışı Bir” Gazeteci Ergun Göze: Gazete Fıkralarının Fihristi" isimli tezi akademik makale olarak kabul gördü.
Siz hiç bir fihristin Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edildiğini gördünüz mü?— Kim-ki Caner (@elsaninmecnunu) 8 Ocak 2018
Peki ya bir makale olarak basıldığını?
Fihrist lan bu diyecek bir akademisyen yok muydu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde?
Alın size 203 sayfalık bomboş makale!: https://t.co/paITazeYYG pic.twitter.com/gnEAMqSP1O
Erzurum Atatürk Üniversitesi doktora öğrencisi Meriç Aybar'ın 2015 yılında yazdığı ve incelendiğinde yalnızca 'içindekiler' bölümünden oluştuğu anlaşılan doktora tezi de tepki görmüştü. Bu tezin konusu da 19. yüzyılda Osmanlı'yı ziyaret eden yabancı yazarların eserlerinde Osmanlı halk hayatının derlenmesiydi.
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