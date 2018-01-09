Kayıt
09:50 09 Ocak 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar - Genelkurmay Başkanlığı

    'Sıkıyönetim komutanı olacak' denilen 18 general tahliye edildi

    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03

    Darbe girişimi sonrasında sıkıyönetim komutanı listesinde yer aldıkları için tutuklananlardan şimdiye kadar toplam 18 generalin tahliye belirlendi.

    Eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez
    © Fotoğraf: DHA
    FETÖ'den tutuklu bir general daha tahliye edildi
    ‘Yurtta Sulh Konseyi-Mehmet Partigöç' imzalı listede yer aldıkları için tutuklanan ancak şimdilik haklarında başkaca delil bulunamayan ve suç vasfının değişme ihtimali olduğu değerlendirilen generaller için peş peşe tahliyeler geldi. 

    Sözcü'den Asuman Karaca'nın haberine göre, son 4 tahliye kararı İzmir'de verildi. Bugüne kadar 2'si korgeneral rütbesinde, 18 general ve amiral tahliye oldu. 

    Listelerde yer alan ancak haklarında başkaca somut delil bulunmadığı için bugüne kadar tahliye edilen isimler şöyle:

    İstanbul: 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün adı darbecilerin atama listesinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu. 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı tavır aldığı anlaşılan Öztürk, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. Öztürk'ün yanı sıra, sıkıyönetim listesinde adı geçen diğer eski komutanlar Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, Tuğamiral Ömer Mesut Ak ve Tuğgeneral Ali Akyürek de tahliye oldu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK
    © AA/ Arşiv
    Darbecilerin atama listesinde adları yer alan 3 generale tahliye
    Ankara: Adları atama listesinde yer aldığı için tutuklanan eski Tuğgeneraller Murat Yaygın ve Celalettin Çoban ile Tuğamiral Ercan İnceoğlu, Ankara 19. Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. 15 Temmuz'da MSB Personel Başkanı olan Murat Yaygın listeye göre Devlet Personel Başkanıydı. MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı olan Celalettin Çoban da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilmişti. MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı olan Ercan İnceoğlu da listede Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'na atanmıştı. Listede adı olan eski EDOK Okullar Komutanı Korgeneral Abdullah Barutcu da, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

    Malatya: 2. Ordu Eski Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım da sıkıyönetim listesinde adı geçtiği için tutuklandı. Yargılandığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen nisan ayında tahliye edilen Yıldırım, bir hafta sonra savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Ancak Yıldırım, geçen hafta görülen duruşmada serbest bırakılan 4 isimden biri oldu.

    Afyon: Sıkıyönetim listesinde ismi yer alan Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez de yargılandığı Afyon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

    Tuğgeneral Mustafa Kaya
    © Fotoğraf: DHA
    FETÖ'den tutuklu tuğgeneral tahliye oldu
    Tokat: Tokat eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan da, atama listesinde Tokat Sıkıyönetim Komutanı olarak görünüyordu. Arslan da tutuklanmasından 1 yıl sonra tahliye edildi.

    İzmir: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen davada, NATO Kara Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter tahliye edildi.

    Şırnak: Şırnak'ta, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar listede, Şırnak Sıkıyönetim Komutanı olarak görünüyordu. Baysar ile Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay eski Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, listede isimleri geçmesine karşın darbe karşıtı oldukları anlaşılınca, suç vasfının değişmesi ihtimali göz önüne alınarak tahliye edildi.

    İlgili konular:

    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 360 gözaltı kararı
    'Emekli askeri hakim Üçok: TSK'daki en güçlü grup halen FETÖ, darbe olabilir'
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 144 gözaltı kararı
    '28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
    TSK'ya FETÖ operasyonu: 146 gözaltı
    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ/PDY, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    75. Altın Küre Ödülleri
    Kırmızı halıda siyah geçidi: Altın Küre Ödülleri’nde taciz protestosu
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam