'Sıkıyönetim komutanı olacak' denilen 18 general tahliye edildi

Darbe girişimi sonrasında sıkıyönetim komutanı listesinde yer aldıkları için tutuklananlardan şimdiye kadar toplam 18 generalin tahliye belirlendi.

‘Yurtta Sulh Konseyi-Mehmet Partigöç' imzalı listede yer aldıkları için tutuklanan ancak şimdilik haklarında başkaca delil bulunamayan ve suç vasfının değişme ihtimali olduğu değerlendirilen generaller için peş peşe tahliyeler geldi.

Sözcü'den Asuman Karaca'nın haberine göre, son 4 tahliye kararı İzmir'de verildi. Bugüne kadar 2'si korgeneral rütbesinde, 18 general ve amiral tahliye oldu.

'Sıkıyönetim komutanı olacak' denilen 18 general tahliye edildihttps://t.co/CpZcaKKaK9 pic.twitter.com/YACIgp33Vj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 9, 2018

Listelerde yer alan ancak haklarında başkaca somut delil bulunmadığı için bugüne kadar tahliye edilen isimler şöyle:

İstanbul: 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün adı darbecilerin atama listesinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu. 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı tavır aldığı anlaşılan Öztürk, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. Öztürk'ün yanı sıra, sıkıyönetim listesinde adı geçen diğer eski komutanlar Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, Tuğamiral Ömer Mesut Ak ve Tuğgeneral Ali Akyürek de tahliye oldu.

© AA/ Arşiv Darbecilerin atama listesinde adları yer alan 3 generale tahliye

: Adları atama listesinde yer aldığı için tutuklanan eski Tuğgeneraller Murat Yaygın ve Celalettin Çoban ile Tuğamiral Ercan İnceoğlu, Ankara 19. Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. 15 Temmuz'da MSB Personel Başkanı olan Murat Yaygın listeye göre Devlet Personel Başkanıydı. MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı olan Celalettin Çoban da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilmişti. MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı olan Ercan İnceoğlu da listede Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'na atanmıştı. Listede adı olan eski EDOK Okullar Komutanı Korgeneral Abdullah Barutcu da, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

Malatya: 2. Ordu Eski Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım da sıkıyönetim listesinde adı geçtiği için tutuklandı. Yargılandığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen nisan ayında tahliye edilen Yıldırım, bir hafta sonra savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Ancak Yıldırım, geçen hafta görülen duruşmada serbest bırakılan 4 isimden biri oldu.

Afyon: Sıkıyönetim listesinde ismi yer alan Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez de yargılandığı Afyon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

: Tokat eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan da, atama listesinde Tokat Sıkıyönetim Komutanı olarak görünüyordu. Arslan da tutuklanmasından 1 yıl sonra tahliye edildi.

İzmir: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen davada, NATO Kara Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter tahliye edildi.

Şırnak: Şırnak'ta, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar listede, Şırnak Sıkıyönetim Komutanı olarak görünüyordu. Baysar ile Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay eski Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, listede isimleri geçmesine karşın darbe karşıtı oldukları anlaşılınca, suç vasfının değişmesi ihtimali göz önüne alınarak tahliye edildi.