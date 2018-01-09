Türkiye'nin yüzde 42'si yemeği yer sofrasında yiyor

Metro Market ve Konda araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ‘Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması’na göre Türkiye’nin yüzde 42 akşam yemeğinde yer sofrasını, yüzde 56’sı ise yemek masasını tercih ediyor. Yüzde 2’lik bölüm ise koltuk, sehpa ve diğer yerlerde yemek yiyor.
Hürriyet'in aktardığına göre, yer sofrasında yemek yeme alışkanlığı yerleşim bölgesi, gelir seviyesi ve evin tipine göre farklılık gösteriyor. Aylık geliri 5000 liranın üzerindeki hanelerin yüzde 82’si masada yemek yiyor. Ancak gelir seviyesi 1200-2000 lira arasındaki evlerde yenilen yemeğin yüzde 53’ünde yer sofrası tercih ediliyor. Apartmanda oturanların yüzde 72’si akşam yemeğini masada yerken, gecekonduların yüzde 81’inde yer sofrası tercih ediliyor. Kentlerden yaşayanların yüzde 45’i yer sofrasını tercih ederken, metropollerde bu oran yüzde 29’a geriliyor. Türkiye’nin yüzde 86’sı ise düzenli olarak akşam yemeği yiyor.
TÜRKİYE, PİLAVDAN VAZGEÇMİYOR
Bir haftada hane halkında tüketilen gıdalara ilişkin, 'Haftada kaç kere yiyor' sorusuna verilen cevaplarda ise tüm gelir gruplarında ilk 3 aynı çıkıyor.
Meyvenin ilk sırada yer aldığı cevaplarda, sebze ikinci, pilav ise üçüncü sırada yer alıyor. Son sırada ise balık bulunuyor. En düşük gelir grubundaki insanlar haftada 4.3 kez meyve tüketiyor. Haftada 4 kez sebze tüketen bu gelir grubu 2.8 kere de pilav yiyor. Haftada 5.2 kez meyve tüketen en yüksek gelir grubundaki insanlar, 4 kere sebze, 2.6 kez de pilav tüketiyor.
Katılımcılara en sevdikleri yemekler sorulduğunda da kırmızı ete olan istek yüzde 10.3 ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 10.1 en sevdiği yemeğin dolma ve sarma olduğunu söylerken, yüzde 10.1’i kuru fasulye cevabını verdi. İlk üç sırayı sebze yemekleri, pilav, makarna, kebap ve etli yemekler takip etti.
Kahvaltıda en çok özlenen ancak bulunamayan tatlarda da et ve et ürünleri başı çekti. Pastırma, sucuk, kavurma, tereyağı, bal, köy yumurtası ilk istekler arasında yer aldı. Evde aradığı tadı bulamayıp bir şekilde dışarıda yemek yiyenler de tercihini kebap, et yemekleri, dürüm, ızgara, iskender, köfte, lahmacun ve fast food’dan yana kullandı. En düşük gelir dilimindeki katılımcılar haftada ancak 1.2 kez kırmızı et yiyebildiğini söylerken, 1.7 kez tavuk, 0.6 kez balık, 4 kez sebze, 4.3 kez meyve, 2.8 kez pilav ve 2.3 kez de makarna tükettiklerini belirttiler. En yüksek gelir dilimindeki katılımcılar haftada 2.2 kez kırmızı et yiyebildiğini, 2.1 kez tavuk, 1.2 kez balık, 4 kez sebze, 5.2 kez meyve, 2.6 kez pilav, 2 kez de makarna tükettiklerini söylediler.
Türk mutfağının değerlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillerin de bunu görmesini sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, yeme-içmede de ailenin önemli bir role sahip olduğunun altını çizdi. Özerkan, gelir seviyesinin tek başına belirleyici olmadığını kültür, yaşam biçimi ve sosyolojik etkiler gibi unsurların da belirleyici role sahip olduğunun altını çizdi. Türkiye’de erkeklerin yüzde 60’ı modern toplumda ise yüzde 49’u mutfağa girmediğini belirten Özerkan, yeme-içmede 2 sıçrama olduğunu belirterek bunlardan birinin kırlardan kentlere göç, diğerinin de geleneksel evlerden apartmanlara geçiş olduğunu belirtti. İnsanların yüzde 39’unun şekeri ve tuzu azaltmaya çalıştığını ve 60’ından fazlası ise organik gıdalara erişim istiyorlar. Bunda da televizyondaki sağlık programlarının etkisinin olduğunu belirten Özerkan, “İnsanların yüzde 50’si etiketin üzerini okuduğunu ve okumaları gerektiğini düşündüğünü, bunun da arkasında güvensizliğin yattığını söyleyebiliriz” dedi.
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