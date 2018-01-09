İncirlik'teki komutana katalogdan eş

Adana'da İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmenin, FETÖ yapılanması içinde katalog evlilik yapmak için hazırlık yaptığı ancak 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle evlenemediği ortaya çıktı.

© AP Photo/ Selahattin Sevi FETÖ'nün 30 yıllık evlilik kataloğu ortaya çıktı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün 'abla yapılanması'na yönelik operasyon başlattı. Operasyonda üniversite öğrencisi S.G. ile E.K. gözaltına alındı.

Habertürk'ün aktardığına göre, zanlılar sorgusunda örgüt üyesi olduklarını inkar etti. Ancak polis zanlıların telefonlarına el koyarak geriye dönük inceleme başlattı. İncelemede E.K.'nın sosyal medya hesabında S.G.'ye örgüt içerisinde bulunan erkeklerden İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda Havacı Üsteğmen M.A.'yı (26) gösterdiği ve onunla evlenmesini istediğini, S.G.'nin de hiç sorgulamadan kabul ettiği tespit edildi. 26 Aralık günü gözaltına alınan üsteğmen 14 gün boyunca sorgulandı ancak suçlamaları kabul etmedi.

DÜĞÜN GÜNÜ ALIP DAVETİYE BASTIRMIŞLAR

Polis, üsteğmenin telefonuna el koyup geriye dönük sosyal medya yazışmalarını kontrol etti. Yapılan kontrolde E.K. tarafından S.G.'nin fotoğrafının üsteğmene gönderildiği hatta bir kaç kez S.G. ile üsteğmenin görüştürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca S.G. ve üsteğmenin 27 Ağustos 2016'da düğün tarihi aldığı ve davetiye bastırdığı ancak 15 Temmuz darbe girişimi olduğu için düğünü yapamadıkları belirlendi. Üsteğmen terör örgütüne üye olmadığını sadece beğendiği bir kadınla evlenmek istediğini sonra da vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.

Üniversite okuyan genç kızın ise Aydın'daki sorgusu devam ediyor. Genç kızın da suçlamaları kabul etmediği ve örgütle bağlantısının olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak S.G.'nin "Hizmet için her şeyi yaparım" diye yazışmaları olduğu ileri sürüldü.

Örgütün ablası olduğu ileri sürülen ve evlilikleri ayarlayan E.K.'nın da Aydın'daki sorgusunun devam ettiği belirtildi. Üsteğmen, Murat A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.