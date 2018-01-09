Doktora tezinden: İşe alımlarda burçlara bakılsın

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Adeviye Erdoğan tarafından hazırlanan tezde işletmelerdeki işe alımda burçlara göre değerlendirme yapılması önerildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekci danışmanlığında Adeviye Erdoğan tarafından hazırlanan "İnsan kaynakları yönetiminde yeni bir yaklaşım: Burçlara yönelik tutumun ölçülmesi" başlıklı tezde işletmelerde işe alım sürecinde burçlara göre değerlendirme yapılması önerildi.

Doktora tezinin çalışma amacında "Bu çalışmada, insan kaynakları yönetiminde hali hazırda bazı firmalarda kullanılmakta olan henüz çok fazla yaygınlaşmamış olan bir yaklaşım olan insan kaynakları yönetiminde burçların kullanılması ele alınmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, insan kaynakları yöneticilerinin çalışanların burçlarına ve astrolojiye yönelik tutumlarının ölçülmesidir" ifadeleri yer aldı.

Özete bakınca "gerekli bir araştırma" diye düşündüm. Söyleyip duruyorum: İK uzmanları astrolojiye önem veriyorsa vay halimize diye. Birileri tutumları araştırmış ne ala dedim. Makale dili çok kötü. Olabilir. İlk makaleler genelde hoş olmaz. Önem/örnek tarafı traş zaten de neyse. pic.twitter.com/rtPPSNsm4l — Tevfik Uyar (@tevfik_uyar) January 7, 2018

"Çalışmada esas olan astroloji ve burçların bir bilim olup olmadığının savunulması değildir" denilen tezde, 'mevcut durumun ortaya konulmaya çalışıldığı' savunuldu.

Araştırmanın sonuç kısmında ise "Bugün birçok iş yerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Öneri olarak ise "İnsan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçlar ve bu burçların sahip oldukları yetkinlikler göz önünde bulundurularak düzenleme yapılması" önerildi.

EDİTÖR'e HAKEM'e hesap sormak lazım: Buradaki MANTIK HATASI'nı görmeyen gözleriniz neler görüyordu?

— İK uzmanları burç özelliklerini biliyor (iyi)

— İK uzmanlarının astrolojiye önem verdiği anlaşılmıştır (tamam)

— O zaman İK yönetiminin tüm aşamalarında burca bakılmalıdır. (NE?) pic.twitter.com/di1DsOE8RV — Tevfik Uyar (@tevfik_uyar) January 7, 2018

Burçların insan kaynakları yönetiminde bir bilimsel vurgu olarak tezde yer alması, konuya dair bilimsel çalışmaları olan Tevfik Uyar'ın tepkisini çekti.

Bakın konunun astroloji olmasını bir kenara bıraktım. Bu makalede (tezde):

1. Başka insanların çalışmalarını etik dışı biçimde manüpile ederek aktarmak

2. Çalışmadan türetilemeyen sonuçlar çıkarmak

3. Astronomi bilimiyle çelişen iddialarda bulunmak

söz konusu. NASIL GEÇER BU TEZ? — Tevfik Uyar (@tevfik_uyar) 7 Ocak 2018

Uyar, "Böyle giderse yurt dışı başvurularında Türkiye'den aldığınız doktora derecesine, yayımlanmış Türkçe makalelerinize büyük bir şüpheyle bakacaklar ve hatta belki de dikkate almayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.