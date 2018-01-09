CHP'den Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li meclis üyeleri Taner Kazanoğlu ve Tarık Balyalı, iptal edilen metro ihaleleriyle en az 1 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu belirterek, Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu.
Metro hattı ihalelerinin iptalleri nedeniyle kamunun zarar uğradığını gerekçe gösteren CHP'li İBB İl Meclisi üyeleri Taner Kazanoğlu ve Tarık Balyalı, ihaleleri açan eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ihaleleri iptal eden Belediye Başkanı Mevlüt Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde; Kadir Topbaş'ın ihalelerin yüksek meblağlarda yapılmasına göz yumduğu belirtilerek 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarını işlediği öne sürüldü. Mevlüt Uysal'ın ise yapı işine başlanmasına karşılık ihaleleri iptal ettiği bu nedenle kamuyu yeniden zarara uğrattığı iddia edildi. Topbaş ve Uysal hakkında kamu davası açılması talep edildi.
Suç duyurusunda, ihale iptali nedeniyle firmaların cayma bedeli talep edebilecekleri belirtilirken, cayma bedelinin toplam ihale bedeli olan 12 milyar 859 milyon liranın yüzde 10'nu olacağı ve en az 1 milyar liralık bir kamu zararı oluşturacağı yer aldı.
Suç duyurusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Taner Kazanoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 6 metro hattının ihalelerini iptal etti. Bu iptallerden kaynaklanan bir kamu zararı oluştu. Yeni belediye başkanımız bu ihalelerin daha ekonomik yapılabileceğini iddia ediyor. Demek ki daha önceki belediye başkanı Sayın Kadir Topbaş, yaptığı ihalelerle kamuyu ciddi zarara uğratmıştır, ihalelere fesat karıştırdığını düşünüyoruz. Çünkü çağrı usulü ile bu ihaleleri yerine getirmiş ve bu şekilde de bazı firmalara kazanç kapısı yaratmıştır. Bu nedenle kamunun zarara uğradığı iddiası ile hem Kadir Topbaş hem de Sayın Mevlüt Uysal ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. İhale iptal edildiği için firmaların uğradığı zararlar var. Bu firmalar ihale için makine almışlar, yeni insanlar istihdam etmişler, bu zararlarını talep edecekler. Munzam zarar tabir ettiğimiz yani bu ihalelerden elde edecekleri karlarını talep edecekler. Bu miktarında yaklaşık 2-3 milyar lira olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Kazanoğlu ayrıca, "Belediye başkanları açısında en önemlisi kamu zararı olması. Burada kamu zararı o kadar açık ve net ki ya Kadir Topbaş yüksek fiyatla ihale yaptı, bu şekilde kamu zararını oluşturdu. Veya Sayın Mevlüt Uysal ihale iptal etti ve bundan dolayı da şirketlere tazminat ödeyecek" diye konuştu.
Tarık Balyalı ise, belediyenin ihale iptalleri için 'daha ekonomi ve hızlı şekilde yapılabileceği' şeklindeki açıklamasına dikkat çekerek, "Bu yolsuzluk itirafıdır. İBB şunu söylüyor; 'Bizim daha önce yaptığımız ihale pahalıya sonuçlandı. Biz İstanbul halkının parasını çarçur ettik. Bundan şimdi yakalandık, bu yolsuzluk itirafıdır. Bütün kamuoyu bunu bilsin' diyor. Çok ciddi bir zarar var. Bütün firmalar yer teslimlerini aldılar. İnşaatlar başladı, yerin altına inildi, alt firmalarla sözleşmeler yapıldı, bütün şantiyelerde yüzlerce mühendis işe alındı, insanlar çalışmaya başladı. Her firmanın şu ana kadar yüz milyonlarca liralık maliyeti var. Makinelerin siparişleri verildi. Konsorsiyum olarak 6 firma ve 6 ayrı ihaleden bahsediyoruz. Her firma için 300-400 milyon liralık bir zarar söz konusu" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen hafta 6 metro hattının ihalesini iptal ettiğini açıklamıştı. Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir" denilmişti.
İhalesi iptal edilen 6 metro hattı ve ihale bedelleri şöyle:
Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının ihale bedeli 1 milyar 613 milyon lira.
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ihale bedeli 2 milyar 342 milyon lira.
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının ihale bedeli 2 milyar 469 milyon lira.
Kirazlı-Halkalı metro hattının ihale bedeli 2 milyar 414 milyon lira.
Başakşehir-Kayaşehir metro hattının ihale bedeli 969 milyon lira.
Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattının ihale bedeli 3 milyar 49 milyon lira.
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