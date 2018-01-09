Galip Öztürk'ün 8 yıllık hapis cezası onandı

Yargıtay, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 47 sanıklı dosyada kararını açıkladı. Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nde görülen dosyada, Galip Öztürk’ün 'örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan aldığı 7 yıl 11 aylık hapis cezası onandı. Yargıtay kararı sonrası dosya tekrar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, kapatılan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede 16 eylem ile suçlanan Galip Öztürk hakkında, toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Yaklaşık bir yıl kadar tutuklu kalan Öztürk, kararı temyize gönderdi. Temyiz süreci sona eren dosya ile ilgili Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin onama kararı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

Galip Öztürk'ün avukatı, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı vererek dosyayı Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini söyledi. Öztürk'ün avukatı, suçun işlendiği bölgelerin dikkate alınarak dosya hakkında yetkisizlik kararı verildiğini aktardı.

Yargıtay kararına göre, Galip Öztürk’ün Bolu otogar ihalesinden aldığı 4 yıl 2 ay cezası ise, ihale kanununun değişmesinden dolayı bozuldu. Ancak Öztürk bu suçtan tekrar yargılanacak. Öztürk ayrıca, Beykoz Belediye görevlisi A. R.T.’ye rüşvet vermek suçundan da tekrar yargılanacak.