Bahçeli: Hükümete desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün AK Parti'ye vereceği desteği açıklamasının ardından bugün de "Desteğimiz seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca iş birliğini gönül huzuruyla yapacağız" açıklamasında bulundu. Bahçeli, CHP'den kendisi hakkında yapılan 'Patron çıldırdı' yorumuna da sert tepki gösterdi.