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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Hükümete desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek

    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün AK Parti'ye vereceği desteği açıklamasının ardından bugün de "Desteğimiz seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca iş birliğini gönül huzuruyla yapacağız" açıklamasında bulundu. Bahçeli, CHP'den kendisi hakkında yapılan 'Patron çıldırdı' yorumuna da sert tepki gösterdi.

    Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • 2017 yılı kolay geçmemiştir. Bölge ve dünyayı doğrudan etkileyen pek çok gelişme yaşanmıştır. Ülkeler arası hizip ve husumetler kamçılanmıştır. Tüm dünya kendi içinde, kendine özgü derin bir istikrarsızlık sarmalına hapsolmuştur. Biz bu durumdan elbette memnuniyet duymuyoruz. Gelecek adına karamsarız. İlker dürtülerin öne çıkmasın demokrasiye zarar vermektedir. Güçlünün haklı, haklının güçsüz olduğu bir insanlık tablosu karşımızdadır. Bu ağır tablonun kabarık faturası ise masumların önüne konulmaktadır.
    • Küresel emperyalizmin siyasi ve ekonomik operasyonları silah gibi kullanılmaktadır. Nükleer silahlanmadaki korku verici tırmanış insani endişeyi haklı olarak tırmandırmaktadır. Her düzeyde akıl tutulması, kafa karışıklı belirginleşmiştir. Var olan dünya gerçeği bir nevi ortaçağ karanlığıdır. Çıkış yolu bulunamazsa dünyanın hiçbir ülke ve coğrafyası güvenli olamayacaktır. 20. yüzyılın fahiş yanlışlarını tekrar etmek olsa olsa akılsızlık, körlük ve su katılmamış cahillik olacaktır.

    '2017'DE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AP Photo/ Lefteris Pitarakis
      Türkiye'de 2017: Referandumdan KHK'lara gündeme damga vuran gelişmeler
      2017'de taşlar yerinden oynatılmıştır. Terör örgütleri ülkemizle birlikte komşu coğrafyalarda at koşturmuşlardır. Güney sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoru açılmak istenmiştir. Terör devletinin inşası için yoğun gayret sergilenmiştir. PYD-YPG bu maksatla silahlandırılmıştır. Şiddet övülmüş özendirilmiştir. Terörizm desteklenmiş, korumaya alınmıştır. IŞİD'i kimlerin kurduğu, kimlerin sevk ve idare ettiği bellidir. Bir terör örgütünün bir başka terör örgütü ile denetlenmesi hesaplanmış, sahada icra edilmiştir. Haçlı hevesleri ülkemizin çevresinde dolaşmış tarihi miraslara kastetmiştir. Suriye'de oynanan oyunlar kıyıya vurmuş, karanlık senaryolar netleşmiştir. Terör örgütlerini kışkırtanlar İslam'a hasımdır.

    'KUDÜS KOMPLOSU PROVOKASYONDUR'

    • İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely
      © AFP 2017/ MENAHEM KAHANA
      İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı: Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyabilecek en az 10 ülke ile temastayız
      ABD'nin Kudüs komplosu Türk ve İslam dünyasına meydana okumakla eş anlamlı bir provokasyondur. 6 Aralık 2017 tarihli açıklamamda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma arayışının zaman ayarlı bomba olduğunu söylemiştim. Sakat karar kuşku yok ki skandal ötesi hezeyandır. Kudüs'ün tarihi statüsüne göz dikilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) olağanüstü İstanbul zirvesinde, BM Genel Kurulu'nda 128 ülke iradesi ile reddedilen ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Kudüs önemlidir, çünkü gerilim düşmezse, dayatmalar sürerse bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek, yankı ve yansımaları tüm dünyaya yayılacaktır. Kudüs önemlidir, çünkü İstanbul'un öz kardeşi, ecdad yadigarı, manevi hazinedir. ABD'nin Ortadoğu'yu çekmek istediği çukur, itmek istediği uçurum malumdur.

    BAE'YE TEPKİ: ALÇAKLIK

    • BAE Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş
      © REUTERS/ Abdel Hadi Ramahi
      BAE Dışişleri'nden 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı
      Geçtiğimiz aralık ayı içinde BAE Dışişleri Bakanı hepimizi infiale sürükleyen bir paylaşım yapmıştır. Nimetbilmezlerin söz konusu torunu haddini aşarak kahramanlarımıza dil uzatmıştır. Utanmadan, sıkılmadan efendilerine şirin görünmek adına Türk düşmanlığına soyunmuştur. Fahreddin Paşa'yı hırsızlıkla suçlayarak iğrenç bir bühtanda bulunmuştur. En nazik ifade ile alçaklık ve ahlaksızlıktır. Bu sömürge artığının Fahreddin Paşa'ya ve ecdadımıza dil uzatma densizliği nankörlüktür. Bir hırsız varsa, hain aranıyorsa, Osmanlı'ya ihanet eden bir avuç Haçlı kalıntısından başkası olamayacaktır. Hırsız, Türk ve İslam'ın onurunu savunan ecdadımıza pusu kuranların ta kendisidir. Bugünkü torunları hırsız bulmak istiyorlarsa yanını yöresini yoklasınlar. Korkaklara kahramanlarımızı ezdirmeyiz. Herkes yerini yurdunu bilmelidir. Türk düşmanlarının gözüne girmek için cambazlık yapanları biliyoruz, ayaklarını denk almaları hususunda da uyarıyoruz.

    'BARZANİ, HAYALİNDE BOĞULDU'

     

    • IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani
      © REUTERS/ Azad Lashkari
      IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye'deki yetkililerle bir araya gelmeyi temenni ediyoruz, önemli bir devlet
      2017'nin en önemli gündem başlıklarından birisi de Kerkük olmuştur. Barzani 25 Eylül referandumu ile hayatının hatasını yapmış, çocukluk hayallerinde boğulmuş gitmiştir. Türkmeneli'nin ve Kerkük'ün milli haysiyeti şimdilik güvenlik altına alınmıştır. Bir hafta önce Irak Türkmen Cephesi Bölge Sorumlusu Salihi suikast sonucu şehit edilmiştir. Tüm soydaşlarımıza ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ötüken onuru yere düşmeyecektir. Gün ola harman ola, o gün hele bir gele. Gözyaşları dinecek feryatlar bıçak gibi kesilecektir. Varsın başkaları geçmişi konuşsun. Biz işimize bakacağız, ülkücü olmanın şerefini taşıyacağız. 

    'SATILIK KALEMLERİ, KİRALIK KÖŞE YAZARLARI, YARIM AYDINLARI…'

    • 2017'de terör örgütleri ile üzerimize geldiler. Tarihi hesaplarını görmek istediler. Satılık kalemleri, kiralık köşe yazarlarını, yarım aydınları, sahtekar televizyoncuları kullandılar. İftira attılar, itham silahını çektiler. Kah özgürlük ve insan hakları maskesi ile, potansiyel Türk düşmanı vasıfları ile kalemizi çökertmeye kalkıştılar. Başardılar mı? Elbette hayır.

     

    'DESTEK VE KATKIMIZ 2019'DAN SONRA DA DEVAM EDECEK'

    • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
      © AA/ Binnur Ege Gürün
      Yetkin: Bahçeli'nin çığlığını iyi okumak lazım
      2018 yılı yeni hükümet sisteminin istikrarlı şekilde değişmesi, yönetim sistemine yerleşmesi için önemli bir dönemeçtir. AKP ve MHP Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hazırlık aşamasından, halk oylamsaına kadar başarılı bir iş birliği yönetti. Türkiye'nin mutabakata dayanan bir hükümet sisteminin ihtiyaca olduğu, en küçük siyasi çıkar olmaksızın ifade ettik. Bu nedenle sistemin bina edilmesini tavizsiz şekilde destekledik. Bu destek ve katkımız 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin kalıcı hale gelmesi için süreç birliğinin, ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuru ile yapacağız. Bu şartlar altında dün de belirttiğim üzere partimiz 2019'da Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır.

     

    'HZ. NUH'UN CEP TELEFONU KULLANMASI KADAR HAYAL MAHSULÜDÜR'

    • İlber Ortaylı
      © Fotoğraf: DHA
      'Hz. Nuh'un cep telefonu vardı' diyen akademisyene İlber Ortaylı'dan yanıt: Başka iş yap
      2018'deki yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi ise bir başka gündem maddesidir. Biz Türk'üz doğruyuz, verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız. Hükümet sisteminde geriye dönüş yoktur. Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır. Hz. Nuh'un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür. Yaptıkları baraj tutmaz, söyledikleri sözü kimse yutmaz. 

    'PATRON ÇILDIRDI' İFADESİNE TEPKİ

    • Özgür Özel
      © AA/ Evrim Aydın
      CHP'li Özel'den MHP yorumu: Patron çıldırdı, kapatıyoruz
      (CHP'li Özel'e yanıt) CHP'yi yanına aldığı İP, HDP, EMEP, FETÖ ve PKK ile diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız. Bir millet ne diyor ona bakarız. MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresi asıldığını onursuzca söyleyenler, patron çıldırdı, kapatıyoruz sözlerini ile irademizi saptıranlar uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir. 

    'GÜLÜN DİKENİNE BAKMAYIZ'

    • Artık taraflar niyetler netleşmiştir. Biz gülünü dikenini bilmeyiz, akarına kokarına bakmayız, yatından katından anlamayız. Kalburla su taşıyanlara güler geçeriz. Biz millet ne diyor ona bakarız. MHP’nin kapısına 'tasfiye sürecinde' tabelası açıldığını onursuzca söyleyenler bilsinler ki kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.

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    Etiketler:
    MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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