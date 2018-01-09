İstanbul'da 107 kişi gözaltına alındı

Emniyet kaynaklarından verilen bilgiye göre, İstanbul'da dün yapılan denetimler sonucunda 11 bin 996 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı.
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Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 4 silah, 4 kurusıkı tabanca, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetlenen 355 işyerinden 26'sı hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 3 bin 344 araçtan 81'ine işlem yapıldı.
Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 176 bin 964 lira para cezası uygulandı.
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