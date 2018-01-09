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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Bu trenden düşenler düştükleriyle kalırlar

    © AA/ Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden selefi Abdullah Gül'e yüklendi. "Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğunu, kimlerle aynı yere geçtiğine dikkat etmeli" diyen Erdoğan, "Bu trenden düşenler düştükleriyle kalırlar" ifadesini kullandı.

    Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Abdullah Gül - Recep Tayyip Erdoğan - Bülent Arınç
      © AFP 2017/ ADEM ALTAN
      'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'
      Geçmişte ülkeyi yönetmiş olup da tarihte kaybolan partilerin ortak özelliği milletten uzaklaştıklarının farkına varamamalıdır. AK Parti asla böyle bir hataya düşmedi, düşmeyecek. Bizim gücümüz birliğimizden ve milletimizle olan bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor. Bu iki unsura zarar verecek hiçbir davranışı, sözü affetmemiz söz konusu olamaz.

    'SÖZ SÖYLEMEYE HAKKI YOKTUR'

    'KENDİLERİNDE SÖZ HAKKI GÖRÜYORLAR…'

    • Abdullah Gül
      © Fotoğraf: DHA
      Fehmi Koru: Gül'ün de sabrının bir sınırı var
      Dünyada neler oluyor? Ülkemizde neler oluyor? Bununla ilgili bir sesiniz çıkmayacak. Bu ülkede bir evet hayır referandumu yapılıyor. Ve partimiz burada evet başlığını böyle atıyor. Ama birileri de hayır için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada. Ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar.

    'HIRSLARININ ESİRİ OLANLARIN HÜKMÜNÜ MİLLET VERİYOR'

    • AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş
      © AA/
      AK Partili Elitaş'tan Gül'e: Ortalıkta konuşmayacaksın
      Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık. Ve bu yola bu akitleşme ile çıkarken de şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Ama bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar. Bu süreçte bize düşen kendi işimizi sağlam tutmak, hedeflerimizden uzaklaşmamak, geçmişteki hatalardan uzak durmaktır. Tüm teşkilatlarımızın bu konuda anlayış ve güç birliği içinde olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor.

    'KUDÜS'Ü DÜNYA GÜNDEMİN EN ÜST SIRASINA TAŞIDIK'

    • Kudüs- İsrail- ABD
      © AFP 2017/ AHMAD GHARABLI
      İsrail'den Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa
      Son grup toplantımızdan bugüne kadar gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de malum Kudüs’tü. Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının belli olmasının hemen ardından başlattığımız yoğun diplomasi trafiğini, hızla bir çalışma başlattık. İstanbul’da 13 Aralık’ta topladığımız İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kenetlendiğini gördük. Elbette ikircikli davranan kimi ülkeler var. Ama genel görüntü geleceğimiz açısından ümit vericidir. Kırmızı çizgimiz olarak ilan ettiğimiz Kudüs’ün Müslümanlar açısından taşıdığı değerin, fedakarlıkların boyutunun bazı devletler tarafından anlaşılamadığı görülüyor. Konuyu BM platformlarında da takip ederek Kudüs’ün dünya gündeminin en üst sırasına çıkmasını sağladık.

    'AFRİN VE MÜNBİÇ'TE HUZURU SAĞLAYACAĞIZ'

    • Afrin
      © REUTERS/ Mahmoud Hebbo
      ÖSO komutanı: Türkiye ile Afrin operasyonu için son hazırlıklarımızı yapıyoruz
      Bölücü terör örgütünün baskısı kalktıkça buralarda yaşayan kardeşlerimizle gönül bağlarımızın yeniden güçlenmeye başladığı açıkça görülüyor. Hizmet ve siyaset alanında daha çok çalışarak vatandaşın gönlünde zirveye çıkmalıyız. Çukur eylemleri ve Kuzey Irak’taki gelişmeler karşısında gösterdikleri sağlam duruş, kardeşlerimizin ortak geleceğimiz konusundaki samimiyetlerinin ifadesidir. Şimdi sıra terör koridoru oluşturma projesini tamamen çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalkanı ile attığımız adımı Afrin ve Münbiç’te devam ettirerek ardından da tüm sınır boylarını güvene kavuşturarak bu süreci inşallah tamamlayacağız. Bu süreçte bölgedeki kardeşlerimizin daha güçlü desteğine ihtiyacımız var. Geçmişte attığımız adımları çok daha ileri taşıyacak bir çalışmayı ortaya koymamız gerekiyor.

    'ABD'DEKİ MALUM DAVA, TÜRKİYE'Yİ SIKIŞTIRMA OPERASYONU'

    • Mehmet Hakan Atilla
      © AP Photo/ Elizabeth Williams
      Türkiye'den Atilla kararı sonrası 3 aşamalı plan
      (ABD'de Atilla davası için) 15 Temmuz'u ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimlerinin peşinde. Burada ifade etmem gerek: Şu anda ABD'deki malum dava, işte, bir siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir. Ve bu öylesine atılmış bir adım veya yapılmakta olan bir dava değildir. Türkiye'yi kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, güya kendilerine göre FETÖ ile CIA ile FBI ile sıkıştırmak suretiyle Türkiye'yi kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonu. Fakat bu da tutmayacak. Bunu da başaramayacaklar. Türkiye bir kabile devleti değildir.

    ABD'YE TEPKİ: NE KONUŞACAĞIZ

    • Bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, kalkıp da terör örgütlerine her türlü silah desteğini veriyorlarsa, biz kendileriyle neyi konuşacağız?
    • Bugün bana ve AK Parti'ye yönelik saldırıları sanıyor musunuz ki şahsıma ve partimize yönelik? Bu saldırılar Türkiye'yedir.
    • (Münir Özkul ve Aydın Boysan için başsağlığı) Ölümün nerede, ne zaman geleceği belli değil. Ne yakın, ne uzak. Olaya böyle bakacağız.

    BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

    • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
      © AA/ Binnur Ege Gürün
      Yetkin: Bahçeli'nin çığlığını iyi okumak lazım
      Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu takdir etmem lazım. Bu duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Bir araya geliriz, dertleşiriz, konuşuruz… Geleceğe beraber inşallah yürürüz. Birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, milletim, partim adına desteklerimi sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla ipi başkalarının elinde olanlarla geçeceği açıktır.

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    Etiketler:
    MHP, AK Parti, Abdullah Gül, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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