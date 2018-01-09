Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Bu trenden düşenler düştükleriyle kalırlar

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Geçmişte ülkeyi yönetmiş olup da tarihte kaybolan partilerin ortak özelliği milletten uzaklaştıklarının farkına varamamalıdır. AK Parti asla böyle bir hataya düşmedi, düşmeyecek. Bizim gücümüz birliğimizden ve milletimizle olan bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor. Bu iki unsura zarar verecek hiçbir davranışı, sözü affetmemiz söz konusu olamaz.© AFP 2017/ ADEM ALTAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/rDZeTqHHBG— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 9 Ocak 2018
'SÖZ SÖYLEMEYE HAKKI YOKTUR'
Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan: “Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ve hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.“ pic.twitter.com/ofhaFJNuv2— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 9 Ocak 2018
'KENDİLERİNDE SÖZ HAKKI GÖRÜYORLAR…'
- Dünyada neler oluyor? Ülkemizde neler oluyor? Bununla ilgili bir sesiniz çıkmayacak. Bu ülkede bir evet hayır referandumu yapılıyor. Ve partimiz burada evet başlığını böyle atıyor. Ama birileri de hayır için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada. Ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar.© Fotoğraf: DHA
Siyaset ısındıkça ısındı AK Parti ve MHP cephesinin hedefindeki ortak isimlerin başında Abdullah Gül geliyor. TBMM’nin ilk çalışma gününde Erdoğan isim vermeden, Bahçeli ise isim vererek Gül’e yüklendi. #2019hesapları pic.twitter.com/Qo3NVqztHB— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 9, 2018
'HIRSLARININ ESİRİ OLANLARIN HÜKMÜNÜ MİLLET VERİYOR'
'KUDÜS'Ü DÜNYA GÜNDEMİN EN ÜST SIRASINA TAŞIDIK'
- Son grup toplantımızdan bugüne kadar gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de malum Kudüs’tü. Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının belli olmasının hemen ardından başlattığımız yoğun diplomasi trafiğini, hızla bir çalışma başlattık. İstanbul’da 13 Aralık’ta topladığımız İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kenetlendiğini gördük. Elbette ikircikli davranan kimi ülkeler var. Ama genel görüntü geleceğimiz açısından ümit vericidir. Kırmızı çizgimiz olarak ilan ettiğimiz Kudüs’ün Müslümanlar açısından taşıdığı değerin, fedakarlıkların boyutunun bazı devletler tarafından anlaşılamadığı görülüyor. Konuyu BM platformlarında da takip ederek Kudüs’ün dünya gündeminin en üst sırasına çıkmasını sağladık.© AFP 2017/ AHMAD GHARABLI
'AFRİN VE MÜNBİÇ'TE HUZURU SAĞLAYACAĞIZ'
- Bölücü terör örgütünün baskısı kalktıkça buralarda yaşayan kardeşlerimizle gönül bağlarımızın yeniden güçlenmeye başladığı açıkça görülüyor. Hizmet ve siyaset alanında daha çok çalışarak vatandaşın gönlünde zirveye çıkmalıyız. Çukur eylemleri ve Kuzey Irak’taki gelişmeler karşısında gösterdikleri sağlam duruş, kardeşlerimizin ortak geleceğimiz konusundaki samimiyetlerinin ifadesidir. Şimdi sıra terör koridoru oluşturma projesini tamamen çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalkanı ile attığımız adımı Afrin ve Münbiç’te devam ettirerek ardından da tüm sınır boylarını güvene kavuşturarak bu süreci inşallah tamamlayacağız. Bu süreçte bölgedeki kardeşlerimizin daha güçlü desteğine ihtiyacımız var. Geçmişte attığımız adımları çok daha ileri taşıyacak bir çalışmayı ortaya koymamız gerekiyor.© REUTERS/ Mahmoud Hebbo
'ABD'DEKİ MALUM DAVA, TÜRKİYE'Yİ SIKIŞTIRMA OPERASYONU'
- (ABD'de Atilla davası için) 15 Temmuz'u ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimlerinin peşinde. Burada ifade etmem gerek: Şu anda ABD'deki malum dava, işte, bir siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir. Ve bu öylesine atılmış bir adım veya yapılmakta olan bir dava değildir. Türkiye'yi kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, güya kendilerine göre FETÖ ile CIA ile FBI ile sıkıştırmak suretiyle Türkiye'yi kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonu. Fakat bu da tutmayacak. Bunu da başaramayacaklar. Türkiye bir kabile devleti değildir.© AP Photo/ Elizabeth Williams
Erdoğan: 15 Temmuz derbe girişimini başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimi arayışları içindeler. ABD’ ki malum dava siyasi içerikli bir darbe girişiminin adıdır. pic.twitter.com/v1NDCMwP1Z— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 9, 2018
ABD'YE TEPKİ: NE KONUŞACAĞIZ
- Bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, kalkıp da terör örgütlerine her türlü silah desteğini veriyorlarsa, biz kendileriyle neyi konuşacağız?
- Bugün bana ve AK Parti'ye yönelik saldırıları sanıyor musunuz ki şahsıma ve partimize yönelik? Bu saldırılar Türkiye'yedir.
- (Münir Özkul ve Aydın Boysan için başsağlığı) Ölümün nerede, ne zaman geleceği belli değil. Ne yakın, ne uzak. Olaya böyle bakacağız.
BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
- Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu takdir etmem lazım. Bu duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Bir araya geliriz, dertleşiriz, konuşuruz… Geleceğe beraber inşallah yürürüz. Birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, milletim, partim adına desteklerimi sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla ipi başkalarının elinde olanlarla geçeceği açıktır.© AA/ Binnur Ege Gürün
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)