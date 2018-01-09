Kamyon ve otobüsler 'milli güvenlik' için göreve çağrılabilecek

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kışla ve askeri birliklerin kapılarına çekilen kamyon ve yolcu otobüsleri yapılacak 'kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi' ile göreve çağrılabilecek.

Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre, 15 Temmuz'da tankların önünü kesen kamyon ve otobüslere yeni bir yükümlülük getirildi. Buna göre, kara yolu taşımacılığı yönetmeliğinde yapılan değişiklikle özellikle "millî güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren konularda" bu tip araçlar ‘kamu hizmeti' için çağrılabilecek.

Ulaştırma Bakanlığı, güzergah belirlemek suretiyle yetki belgesi olan araç sahipleriyle ‘kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi' yapabilecek. Eski yönetmelikte göç, afet ve acil durumlar ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi hallerde uygulanan konulara yenileri eklendi.

Yeni uygulamada 'millî güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar' vurgusu yapılırken NATO harekatları ve tatbikatlarında da aynı uygulama yapılabilecek.

'DEVLETİN SEKTÖRÜN ARAÇLARINDAN YARARLANABİLMESİNİN ÖNÜ AÇILIYOR'

© REUTERS/ MURAD SEZER Yeni KHK ile 15 Temmuz ve sonrasında eylemlere müdahale eden sivillere dokunulmazlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Ulaştırma Daire Başkanlığı'nı yapan AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:

"Bunu güvenlik yönünden bir düzenleme olarak görebiliriz. 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan sivillere yönelik sorumluluk getirilmesin diye nasıl düzenleme yapıldıysa, bu düzenleme ile de özel sektörün araçlarından devletin yararlanabilmesinin önü açılıyor. Türkiye 15 Temmuz benzeri bir durumla karşılaştığında veya milli güvenliği ilgilendiren durumlarda, devlet özel sektör taşımacılığına belli bir yükümlülük getirebilmeli. Yaşanmış bir durum var ortada, hukuki boşluğu ortadan kaldırmak için yapılmış olabilir. Böyle bir istisnai durumda ihtiyaç olursa, devlet özel sektörden yararlanmak için bu yola başvurmuş olabilir" ifadelerini kullandı.