Kamyon ve otobüsler 'milli güvenlik' için göreve çağrılabilecek

Ulaştırma Bakanlığı, güzergah belirlemek suretiyle yetki belgesi olan araç sahipleriyle ‘kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi' yapabilecek. Eski yönetmelikte göç, afet ve acil durumlar ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi hallerde uygulanan konulara yenileri eklendi.
Yeni uygulamada 'millî güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar' vurgusu yapılırken NATO harekatları ve tatbikatlarında da aynı uygulama yapılabilecek.
'DEVLETİN SEKTÖRÜN ARAÇLARINDAN YARARLANABİLMESİNİN ÖNÜ AÇILIYOR'
"Bunu güvenlik yönünden bir düzenleme olarak görebiliriz. 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan sivillere yönelik sorumluluk getirilmesin diye nasıl düzenleme yapıldıysa, bu düzenleme ile de özel sektörün araçlarından devletin yararlanabilmesinin önü açılıyor. Türkiye 15 Temmuz benzeri bir durumla karşılaştığında veya milli güvenliği ilgilendiren durumlarda, devlet özel sektör taşımacılığına belli bir yükümlülük getirebilmeli. Yaşanmış bir durum var ortada, hukuki boşluğu ortadan kaldırmak için yapılmış olabilir. Böyle bir istisnai durumda ihtiyaç olursa, devlet özel sektörden yararlanmak için bu yola başvurmuş olabilir" ifadelerini kullandı.
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