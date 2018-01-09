‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

© AFP 2017/ Apu Gomes Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir 6

Özellikle Güney Amerika'da yaygın olarak görülen ve tüm dünyada ölümcül sonuçlara yol açan virüse ilişkin hazırlanan raporda, Türkiye'de Ekim 2017'de ayında, 4 ‘importe (dışardan gelen) zika virüs pozitif' vakasının tespit edildiği belirtildi.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, Zika virüsünün yayılmasında etkili olan ‘Aedes' cinsi sivrisineklerin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'den başlamak üzere Giresun il sınırında ve Batum'dan Kırım Yarımadası'na doğru yayılmakta olduğu da saptandı.

© AFP 2017/ Marvin RECINOS İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yeni zika salgını uyarısı

Zika virüsünün ilk kez 1947'de Uganda'daki Zika ormanında saptandığı aktarılan raporda şu ifadelere yer verildi: ‘Ae. albopictus sineğinin batıda Trakya ve İstanbul, doğuda Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimizden Giresun'a kadar gelmiş olduğu saptanmıştır. Batıda Kocaeli'ye, doğuda Giresun'a kadar yayılmış olan bu vektörün 5-7 yıl içinde Orta Anadolu'ya kadar yayılacağı tahmin edilmektedir.'

‘ZİKA VİRÜSÜ BULAŞAN 4 HASTA DA KÜBA'YA TATİLE GİDENLER'

Raporda zika virüsü bulaşan 4 hastanın da Küba'ya tatile gidenler olduğu ve hastalıkların; halsizlik, eklem ağrısı ve ateş, titreme ve lenf bezlerinde şişlik belirtileriyle ortaya çıktığı anlatıldı. Hastalığın uzun vadeli etkisi de şöyle anlatıldı:

© AA/ Fatih Aktaş Mehdi Eker: FETÖ Zika virüsünden daha tehlikeli

‘Yeni importe Zika virüs vakaları tespit edilme olasılığı mevcuttur. Ancak virüsü bulaştıran sinek türünün dağılımının ülkenin sınırlı bölgelerinde olması hastalığın yayılma riskini düşük-orta seviyeye çekmiştir. Vektör türlerin ülkemizdeki olası yayılımı, uluslararası seyahat imkânlarının gün geçtikçe artması ve önleyici tedbirlerin zamanında alınmaması uzun vadede ciddi sorunlar yaratabilir.'

BAZI UZMANLARA GÖRE 2.2 MİLYAR KİŞİ ZİKA RİSKİ ALTINDA

Özellikle Güney Amerika ülkelerinde etkili olan virüs, tüm dünya için de büyük bir risk oluşturuyor. Bazı uzmanlara göre toplamda 2.2 milyar kişi zika virüsüne yakalanma riski altında.

© AFP 2017/ Marvin RECINOS Zika virüsü, Türkiye’yi de tehdit ediyor

Türkiye son olarak Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin ortaklaşa yayımladığı ülkelerin Zika virüs sınıflandırmasına göre ‘Kategori 4'te yer alıyor. Bir diğer ifadeyle Türkiye, yerleşik vektörün bulunduğu ancak geçmişte ve şu anda bulaşan olmadığı bölgeler arasında.