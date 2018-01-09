Gerçekleri dile getirmenin kendisinin ve partisinin boynunun borcu olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavga istemiyoruz ama gerçekleri de ortaya koyacağız. Sadece onlar konuşacak, biz hiç ses çıkarmayacağız. Onlar diyecekler ki, 'Ne güzel muhalefet', yanlışları kim dile getirecek?" diye sordu.