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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: ​Kavga istemiyoruz

    © AA/ Evrim Aydın
    Türkiye
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    Gerçekleri dile getirmenin kendisinin ve partisinin boynunun borcu olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavga istemiyoruz ama gerçekleri de ortaya koyacağız. Sadece onlar konuşacak, biz hiç ses çıkarmayacağız. Onlar diyecekler ki, 'Ne güzel muhalefet', yanlışları kim dile getirecek?" diye sordu.

    Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/ Muhammed Selim Korkutata
      Kılıçdaroğlu'ndan partisine İstanbul çağrısı: Demokratik bir yarış olsun
      Siyasette zaman zaman kavgalar olur, zaman zaman eleştiririz ama sonuçta siyasetin bir amacı var. Vatandaşa hizmet etmenin yollarını gösterir. Ama yollarını gösterirken asgari değerler vardır. Hepimiz demokrasiyi, insan haklarını savunmalıyız. İşçiler bir araya gelip sendika kurmak istiyorsa, yönetenler onların önündeki engeli kaldırmalıdır.
    • Farklı düşüncelere saygı göstermek siyasetin temel gerekçelerindendir. İnsan olmanın da bir gereğidir. Biz o nedenle farklı düşüncelerden olan insanların haklarını ve hukuklarını koruduk. İşçilere sendika hakkını getiren kişi rahmetli Bülent Ecevit'tir. Siyasal düşünceyi kullanıp iktidar olanların da baskıyı değil, demokrasiyi savunması lazım.

    'GÜNDEMDE TAŞERON DİYE BİR ŞEY YOKTU, BİZ TAŞIDIK'

    • Çelik-işçi
      © AP Photo/ Matt Dunham
      Taşeron işçiler, haklarından feragat ederse kadroya alınacak
      Türkiye'nin gündeminde taşeron işçilik diye bir şey yoktu. 1 milyonu aşkın insan hak talebinde dahi bulunamazdı. Bunları ilk kez Türkiye'nin gündemine biz taşıdık. Bunların siyasi geçmişlerine bakmadık. Bizimle birlikte aynı vatanda mücadele ediyorlar. Biz dile getirdik, mücadelesini yaptık. Sonunda parlamentoya kanun getirmek yerine KHK ile sorunları çözmeye çalıştılar ama çözemediler. Çifte standart yaptılar. Sizi kadroya alıyoruz ama kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olamayacaksınız dediler. 2020'ye kadar sizin toplu sözleşme hakkınız yok dediler. Nasıl hakkını arayacak? Önümüzde 2019 var. 2019'da yetkilendir sen de diğer işçiler gibi toplu sözleşme hakkına kavuşacaksın. Onlar hangi haklardan yararlanıyorsa sen de aynı haklardan yararlanacaksın. Taşeron işçilerin bir kısmını sözde kadro aldılar, 50 bin taşeron işçisine kadro vermediler. 26 Kamu İktisadi Teşebbüsü'nde (KİT) çalışan teşaron işçilere size kadro vermiyoruz dediler. Biz ne diyoruz, kim olursa olsun biz ona sonuna kadar kadroyu vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmadan.

    'SENDEN SADECE 2019'DA BİR OY BEKLİYORUM'

    • TIR'la İstanbul’dan yola çıkan CHP’li vekiller Ankara’ya ulaştı
      © Fotoğraf: CHP
      TIR'la İstanbul’dan yola çıkan CHP’li vekiller Ankara’ya ulaştı
      Kamyon işçilerinin de sorununu dile getirdik. İlk kez bunu TBMM'de bütçe görüşmelerinde dile getirdik. Arkasından sayın Binali Yıldırım beni eleştirdi. "Sen bilmezsin" dedi. "Onların durumu çok iyi, keyfi de yerinde" dedi. Keyfiniz yerindeyse, dünyanın en pahalı köprülerinden sizi zorla geçirtiyorlarsa siz o zaman isyan etmeyin. Aranızdan bir kişi çıkıp sorunu varsa, tamamını bir tarafa bırakıp, onun sorununa sahip çıkarım. Sayın Binali Yıldırım rakamlar da vermişti. Kendisi bir de Ulaştırma Bakanlığı da yaptı. Arkadaşlarımız bindiler bir TIR'a, Ankara'ya kadar geldiler. Para ödediler, tek tek çıkardılar. O belgeleri bir yazı ile Binali Yıldırım'a göndereceğim. Bakanlık yaptın, yolu, köprüyü, fiyatları bile bilmiyorsun diye belgeleri göndereceğim. Beni asıl üzen hükümetin bu kadar duyarsız olması. Ben hiç duymadım, 'biz hayatımızdan memnunuz' diyen. İki elim yakanızdadır, senin sorununu çözmek için Meclis'te, yolda ben kavga ediyorum. Senden sadece bir oy bekliyorum 2019'da.

    'VATANDAŞIN GELİRİ DEĞİL BORCU ARTTI'

    • İthalat-İhracat-Ticaret
      AA
      Türkiye ekonomisi, 3. çeyrekte yüzde 11.1 büyüdü
      2017'nin son ayları bütçe görüşüldü. Yüzde 11.1 büyüdük. Çin'i, Hindistan'ı geriye attık. Vatandaş cebine baktı büyüme yok. Nerede bu büyüme? Eğer gerçek bir büyüme olsa işsizlik azalır. Özellikle üniversite mezunları arasında işsizlik çok daha yüksek. Bir grup da var iş aramaktan tamamen umudunu kesmiş. 7 Şubat 2017 AK Parti'nin genel başkanı TOBB'da konuşma yapıyor işverenlere diyor ki işsizliği önleyeceğiz. 'Bu seferberlikte işsizliği gümbür gümbür çökerteceğiz' diyor. Çöktü mü? Hayır. İşsizlik azalmıyor çünkü büyüme üretime dayalı bir büyüme değil. Elin parasıyla büyüme olmaz. Vatandaşın geliri değil borcu arttı.

    'ÇIKAR BİR KHK FAİZİ SIFIRLA'

    • Faize karşısın, faizi düşür. Düşüremiyor. Çıkar bir KHK, faizi sıfırla, vatandaşın borcunu sildim de. Siz tefeci bir düzen getirmişsiniz. Vatandaş dünyanın en ağır vergilerini ödüyor. Hem faiz ödüyor, hem dünyanın en ağır vergilerini ödüyor.

    'MAHKEMEYE VERMEZSEN NAMERTSİN'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Binnur Ege Gürün
      Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha
      9 çeşit vergi alıyorlar. Bu beyler ne yapıyor? Vergi ödememek için Man Adası ile ilişki kuruyorlar. Bunları ben söyleyince de nasıl bunları dile getirirsin seni mahkemeye veririz. Vermezsen namertsin kardeşim.

    'TENEFFÜS ETTİĞİNİZ HAVA HARİÇ HER ŞEYDE VERGİ VAR'

    • Elektrikten tut teneffüs ettiğiniz hava hariç her şeyde vergi var. Su mu içtiniz, sakız mı çiğnediniz vergi var. Peki bu borç ne? Müteahhitin yaptığı köprüden geçerken de vergi veriyorsunuz. Zorla geçeceksin buradan o zaman bunun da parasını vereceksin. Bu hükümet nerede bir gariban görüyorsa onu soymaya kalkıyor.

    'ETİ FRANSA'NIN HANGİ KESİMİNDEN ALIYORSUNUZ MERAK EDİYORUM'

    • Kırmızı et
      © AA/
      Fransa'dan Türkiye'ye 5700 ton et ithal edilecek
      Tarım ürünü ithalatı yapıyorlar. AK Parti'nin genel başkanı yurtdışına gittiği zaman getirin et mi eti aldım zeytinyağı aldım. Ne kadar şey varsa al sat diyorlar. Bizim ülkemizde tarım öldü. Fransa'dan et getirtiyor, Türkiye'de et yok dışarıdan et gelecek. 2010 yılında başladı. Sırbistan'dan da getirmişlerdi. Sırbistan'ın Müslüman kesiminden alıyoruz demişlerdi. Şimdi Fransa'nın hangi kesiminden alıyorsunuz merak ediyorum. Dünyanın en insafsız vergilerini ödüyorum. Vatandaşın bunu sorması lazım.

    'ECEVİT KIBRIS'I NASIL ALDIYSA, EGE ADALARINI ALACAĞIZ'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/ Tahir Turan Eroğlu
      Kılıçdaroğlu'ndan 'Cevabımız gel de al' diyen Yunanistan Savunma Bakanı'na: 2019'da geleceğim
      Ege adaları Yunan ordusunun işgali altında. Defalarca sordum bu adalarda bizim hakkımız yok mu? Bu adaları birilerine peşkeş mi çektiniz. Ben bu adalar bizim, Ecevit Kıbrıs'ı nasıl aldıysa biz de bu adaları alacağız dedim. Keçi Adası'na çıktılar. Keçi Adası kimin kardeşim? Bizimse bizim de değilse değil de. Ama tık yok. Bu adaları siz sattınız mı birilerine peşkeş mi çektiniz?
    Etiketler:
    enflasyon, Taşeron işçiler, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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