Kılıçdaroğlu: ​Kavga istemiyoruz

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
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#Canlı: #CHP Genel Başkanı #KemalKılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor https://t.co/P0pN34WsZT— AA Canlı (@AACanli) 9 Ocak 2018
- Siyasette zaman zaman kavgalar olur, zaman zaman eleştiririz ama sonuçta siyasetin bir amacı var. Vatandaşa hizmet etmenin yollarını gösterir. Ama yollarını gösterirken asgari değerler vardır. Hepimiz demokrasiyi, insan haklarını savunmalıyız. İşçiler bir araya gelip sendika kurmak istiyorsa, yönetenler onların önündeki engeli kaldırmalıdır.© AA/ Muhammed Selim Korkutata
- Farklı düşüncelere saygı göstermek siyasetin temel gerekçelerindendir. İnsan olmanın da bir gereğidir. Biz o nedenle farklı düşüncelerden olan insanların haklarını ve hukuklarını koruduk. İşçilere sendika hakkını getiren kişi rahmetli Bülent Ecevit'tir. Siyasal düşünceyi kullanıp iktidar olanların da baskıyı değil, demokrasiyi savunması lazım.
'GÜNDEMDE TAŞERON DİYE BİR ŞEY YOKTU, BİZ TAŞIDIK'
- Türkiye'nin gündeminde taşeron işçilik diye bir şey yoktu. 1 milyonu aşkın insan hak talebinde dahi bulunamazdı. Bunları ilk kez Türkiye'nin gündemine biz taşıdık. Bunların siyasi geçmişlerine bakmadık. Bizimle birlikte aynı vatanda mücadele ediyorlar. Biz dile getirdik, mücadelesini yaptık. Sonunda parlamentoya kanun getirmek yerine KHK ile sorunları çözmeye çalıştılar ama çözemediler. Çifte standart yaptılar. Sizi kadroya alıyoruz ama kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olamayacaksınız dediler. 2020'ye kadar sizin toplu sözleşme hakkınız yok dediler. Nasıl hakkını arayacak? Önümüzde 2019 var. 2019'da yetkilendir sen de diğer işçiler gibi toplu sözleşme hakkına kavuşacaksın. Onlar hangi haklardan yararlanıyorsa sen de aynı haklardan yararlanacaksın. Taşeron işçilerin bir kısmını sözde kadro aldılar, 50 bin taşeron işçisine kadro vermediler. 26 Kamu İktisadi Teşebbüsü'nde (KİT) çalışan teşaron işçilere size kadro vermiyoruz dediler. Biz ne diyoruz, kim olursa olsun biz ona sonuna kadar kadroyu vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmadan.© AP Photo/ Matt Dunham
'SENDEN SADECE 2019'DA BİR OY BEKLİYORUM'
'VATANDAŞIN GELİRİ DEĞİL BORCU ARTTI'
'ÇIKAR BİR KHK FAİZİ SIFIRLA'
- Faize karşısın, faizi düşür. Düşüremiyor. Çıkar bir KHK, faizi sıfırla, vatandaşın borcunu sildim de. Siz tefeci bir düzen getirmişsiniz. Vatandaş dünyanın en ağır vergilerini ödüyor. Hem faiz ödüyor, hem dünyanın en ağır vergilerini ödüyor.
'MAHKEMEYE VERMEZSEN NAMERTSİN'
- 9 çeşit vergi alıyorlar. Bu beyler ne yapıyor? Vergi ödememek için Man Adası ile ilişki kuruyorlar. Bunları ben söyleyince de nasıl bunları dile getirirsin seni mahkemeye veririz. Vermezsen namertsin kardeşim.© AA/ Binnur Ege Gürün
'TENEFFÜS ETTİĞİNİZ HAVA HARİÇ HER ŞEYDE VERGİ VAR'
- Elektrikten tut teneffüs ettiğiniz hava hariç her şeyde vergi var. Su mu içtiniz, sakız mı çiğnediniz vergi var. Peki bu borç ne? Müteahhitin yaptığı köprüden geçerken de vergi veriyorsunuz. Zorla geçeceksin buradan o zaman bunun da parasını vereceksin. Bu hükümet nerede bir gariban görüyorsa onu soymaya kalkıyor.
'ETİ FRANSA'NIN HANGİ KESİMİNDEN ALIYORSUNUZ MERAK EDİYORUM'
'ECEVİT KIBRIS'I NASIL ALDIYSA, EGE ADALARINI ALACAĞIZ'
- Ege adaları Yunan ordusunun işgali altında. Defalarca sordum bu adalarda bizim hakkımız yok mu? Bu adaları birilerine peşkeş mi çektiniz. Ben bu adalar bizim, Ecevit Kıbrıs'ı nasıl aldıysa biz de bu adaları alacağız dedim. Keçi Adası'na çıktılar. Keçi Adası kimin kardeşim? Bizimse bizim de değilse değil de. Ama tık yok. Bu adaları siz sattınız mı birilerine peşkeş mi çektiniz?© AA/ Tahir Turan Eroğlu
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