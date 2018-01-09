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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı: Zaman zaman medyadan zarar görmeme rağmen...

    © AFP 2017/ Bülent Kılıç
    Türkiye
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    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi hayatım boyunca zaman zaman medyadan zarar görmeme rağmen farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum" dedi.

    'Dışarıdaki Gazeteciler'den tutuklu meslektaşlarına yeni yıl selamı
    © Fotoğraf: Dışarıdaki Gazeteciler
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

    "Toplumun, kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek demokratik ülkelerin en belirgin göstergesidir. Medya kuruluşlarının herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, ülkemizin her bir köşesinde, dünyanın dört bir tarafında olup biteni insanımıza ulaştırmasını sağlamak demokrasinin de gereğidir.

    Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini takip edebilen, söz söyleyebilen, katılımcı, gerçeklerden kaçmayan bir toplum ancak özgür, şeffaf, hakkaniyetli medya organlarıyla mümkündür.

    Bugün Türkiye basın özgürlüğü, en yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya, internet gazeteciliği konularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Siyasi hayatım boyunca şahsım da zaman zaman medyadan zarar görmeme rağmen farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum.

    'BAZILARI DEVLETİMİZİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA ÇALIŞIYOR'

    Nabi Avcı
    © AA/ Uğur Samet Avcı
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    Gazetecilik sadece haber aktarmak değil aynı zamanda yorum yapmaktır; fakat maalesef fikir özgürlüğü konusundaki hassasiyetimizi istismar eden bazıları, dezenformasyon yaparak manipülatif haberlerle milletimizin kardeşliğini, devletimizin bütünlüğünü bozmaya çalışıyor.

    Geçmişte Türkiye vesayet odaklarından, onların medya aracılığıyla demokrasiyi, hukuku, seçilmiş hükümetleri baskı altına alma çabalarından çok çekmiştir. İnanıyorum ki amacı gerçekten habercilik olanlar ile haberciliği araçsallaştıranlar tefrik edildikçe medya kuruluşlarımız gelişmiş ülkelerde olduğu gibi asli fonksiyonlarını icra edecek; ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

    Çalışan gazetecilerimizin rahat çalışma koşullarına sahip, emeğinin hakkını alabildiği, kendini geliştirebildiği bir basın ortamına kavuşmaları en büyük dileğimdir. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum."

    Etiketler:
    medya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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