Yeni Şafak'ın haberine Yahudi toplumundan tepki

'Borsadan 15 Temmuz kaçışı' başlıklı bir haber yapan Yeni Şafak'ın '15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesi 60 işadamının tüm hisselerini satarak borsadan çekildiği' iddiasını aktarırken 'Musevi asıllı iş adamları' vurgusu yapmasına, Yahudi cemaati tepki gösterdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı haberin 'Musevi' vurgusunu eleştirirken Türk Yahudi Toplumu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

'TOPLUMSAL BARIŞ YOK OLUYOR'

Adalet Bakanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün etiketlendiği açıklamada Türk Yahudi Toplumu ''Haber içeriğindeki Yahudi düşmanlığı provokasyonunu ve açık nefret yaratma söylemini kınıyoruz. Bu ve benzeri artan söylemler, ülkemizde ayrışmaya, toplumsal barış ve anlayışın yok olmasına hizmet etmektedir'' dedi. Açıklamayı Şalom gazetesinin hesabı da retweet etti.

Haber içeriğindeki Yahudi düşmanlığı provokasyonunu & açık nefret yaratma söylemini kınıyoruz. Bu & benzeri artan söylemler 🇹🇷 ülkemizde ayrışmaya, toplumsal barış & anlayışın yok olmasına hizmet etmektedir. @adalet_bakanlik @TC_Basbakan @abdulhamitgul https://t.co/uVaK57ktzY — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) 9 Ocak 2018

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Başsavcının sözlerine, Yahudi cemaatinden tepki

Yeni Şafak gazetesi haberi şöyle duyurdu: ''FETÖ'nün borsa yapılanmasını inceleyen savcılık şok bilgilere ulaştı… 15 Temmuz günü ve öncesi 60'a yakın iş adamının tüm hisselerini satarak borsadan çekildiği ortaya çıktı. Bu isimler arasında Musevi asıllı iş adamları ile uluslararası kuruluşların Türkiye temsilcilikleri de var. Savcılık, SPK'ya, çekilenleri araştırın, yazısı gönderdi.'' Haberde 'Musevi asıllı olan iş adamları listede' arabaşlığı da kullanıldı.

FETÖ’nün borsa yapılanmasını inceleyen savcılık şok bilgilere ulaştı. 15 Temmuz günü ve öncesi 60’a yakın iş adamının tüm hisselerini satarak borsadan çekildiği ortaya çıktı.https://t.co/bbSgiIB1dF — Yeni Şafak (@yenisafak) 9 Ocak 2018

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