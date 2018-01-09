Sosyal medyada gündem olan Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa ömür boyu üyelik

Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki spor merkezine giden üyeler tarafından iki gün önce sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta, Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin'in camdan bakarak içeride spor yapanları izlemesi yer aldı. Fotoğrafı gören işletme sahiplerinden Engin Doğan, Muhammet'i bulup, spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yaptı.

'BU DURUMDA OLAN HER KİM VARSA YARDIM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Fotoğrafı görür görmez Muhammet Hüseyin'i üye yapmak istediğini belirten işletme sahibi Engin Doğan, "Öncelikli olarak sosyal medyadan paylaşan üyelerimizden birisiydi. Kışın ortasında, terlikle, sırtında çanta ile dışarıdan spor salonuna bakması… Amacımız kendisini bulup, ömür boyu spor yapma imkânı sunmaktı. Ve bunu yaptık, bunu başardık; şu an aramızda. Bizi arayıp Muhammet'e yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımıza da gerçekten teşekkür ediyoruz. Sporu sevmesine gerek yok, hani bu durumda her kimse varsa yardımcı olmamız gerekiyor. Sadece güzel bir şey yaşadık" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Muhammet Hüseyin ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Önünden geçtim, spor yapanlara bakıyordum, sonra beni buldu, yardım etti. Zayıflamama yardım etti. Boyacılık yapıyorum. Suriye'den geldim, sporları güzel. Ağabeylerim bana yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.