Şahin Alpay: Neyim kalmış ki müebbetlik oluyorum?

'ZAMAN'DA DEĞİL, BAŞKA GAZETEDE YAZSAYDIM…'
Türenç'in aktardığına göre Alpay'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Bizler buralarda kaldık işte. 18 ay oldu, tutukluyum. Zaman gazetesinde değil de başka gazetede yazsaydım başıma bu işler gelmeyecekti.
'7 YAZIMIN BAŞLIĞI GÖSTERİLDİ, TERÖR VE DARBEYE BÖYLE Mİ KARIŞILIR?'
'EŞİMLE EL ELE VERECEĞİMİZ YILLARI GÖKYÜZÜNE HASRET GEÇİRİLİYORUM'
Ben kaç yıl daha yaşayacağımı bilmiyorum. Hayatımın son demlerini benden çalıyorlar. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istiyorlar. Neyim kalmış ki müebbetlik oluyorum. Yazık. Eşim de benim gibi. Artık el ele vereceğimiz yıllarımı, beton duvarlar arasında gökyüzüne hasret geçiriyorum."
'DARBE YANLISI ÖRGÜT İÇERİSİNDE NEDEN DURAYIM?'
“FETÖ cemaatini ben şahsen göremedim. Yoksa darbe yanlısı örgüt içinde niye durayım ki? Şuna inanın, iyi niyetimin ve demokrasi aşkımın sonucu buralardayım. Yıllar önce İsveç’te katıldığım sol anlayış çizgisinde yıllarca sosyal demokrasi için yazdım. Doktoram var bu konuda. Bahçeşehir Üniversitesi’nde hocalık yaptım. Zaman’da yazdım. Tüm bu yaptıklarım çerçevesinde, en son darbeye destek verecek kişi ben olurum herhalde. Vicdansızlık bu. AB merkezini savundum. Kürt meselesine bakışım ortada. TV programındaki sözlerimle suçlanamam. Türkiye’deki en özgürlükçü programdı.”
'AÇIK GÖRÜŞ GÜNÜME ANJİYO KOYDULAR'
Alpay, sözlerine şöyle devam etti:
“Artık tutuksuz yargılanmak istiyorum. Açık görüş günüme anjiyo koydular, tabii eşimle görüşmeyi tercih ettim, şimdi hâlâ anjiyo günü bekliyorum. İnanabiliyor musunuz… Hapisten çok ama çok yoruldum.
Tuvaletler alaturkaydı. Bel fıtığım var, eğilemiyordum. Neyse yeni yapıldı. Prostat kanseri şüphesi de var. 80 yaşına giderken bunları nasıl çekeyim?
'TÜM UMUDUM AYM VE AİHM'
Tüm umudum Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM). AİHM bizi ilk görüşülecek sıraya koydu. AİHM’ye kaldı umutlar.”
BULLAÇ: DELİL YOK, YAZI VAR
Bulaç'ın ifadeleri de şöyle:
Bulaç da "Ya FETÖ?" sorusuna şu cevabı verdi:
“Lanet olsun FETÖ’ye. Algı oluşturmaya çalışıyorlar.”
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