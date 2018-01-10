Şahin Alpay: Neyim kalmış ki müebbetlik oluyorum?

Kapatılan Zaman gazetesinin tutuklu yargılanan eski yazarlarından 75 yaşındaki Şahin Alpay, hakkında istenen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ile ilgili olarak "Hayatımın son demlerini benden çalıyorlar. Neyim kalmış ki müebbetlik oluyorum?" dedi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, tutuklu eski Zaman gazetesi yazarları Şahin Alpay ve Ali Bulaç’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret ederek izlenimlerini Hürriyet'e yazdı.

'ZAMAN'DA DEĞİL, BAŞKA GAZETEDE YAZSAYDIM…'

Türenç'in aktardığına göre Alpay'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bizler buralarda kaldık işte. 18 ay oldu, tutukluyum. Zaman gazetesinde değil de başka gazetede yazsaydım başıma bu işler gelmeyecekti.

'7 YAZIMIN BAŞLIĞI GÖSTERİLDİ, TERÖR VE DARBEYE BÖYLE Mİ KARIŞILIR?'

© AA/ Ali Cevahir Aktürk Eski Zaman yazarı Alpay: Gülen hareketinin suç örgütü olduğuna dair yargı kararı olsaydı gazetede yazmazdım

Darbe diyorlar. Benim darbeyle ne işim olabilirdi ki? Sadece muhalif bir duruşum var. Daha önce Milliyet’te yazıyordum. Oradan çıkınca Zaman’dan teklif geldi, yazdım. Ben yazmak istiyordum, orada imkân buldum. Yazılarım yıllarca ortada. 2013-2014 arasındaki yazılarımdan 7 tanesinin başlığı delil gösterildi. Böyle bir şey olabilir mi? Terör ve darbeye böyle mi karışır insan?

'EŞİMLE EL ELE VERECEĞİMİZ YILLARI GÖKYÜZÜNE HASRET GEÇİRİLİYORUM'

Ben kaç yıl daha yaşayacağımı bilmiyorum. Hayatımın son demlerini benden çalıyorlar. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istiyorlar. Neyim kalmış ki müebbetlik oluyorum. Yazık. Eşim de benim gibi. Artık el ele vereceğimiz yıllarımı, beton duvarlar arasında gökyüzüne hasret geçiriyorum."

'DARBE YANLISI ÖRGÜT İÇERİSİNDE NEDEN DURAYIM?'

© AFP 2017/ OZAN KOSE Türköne, Bulaç ve Alpay'ın tutukluluğunun devamı istendi

Alpay, Türenç'in “Ya FETÖ olayı? Onu ne zaman fark ettiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“FETÖ cemaatini ben şahsen göremedim. Yoksa darbe yanlısı örgüt içinde niye durayım ki? Şuna inanın, iyi niyetimin ve demokrasi aşkımın sonucu buralardayım. Yıllar önce İsveç’te katıldığım sol anlayış çizgisinde yıllarca sosyal demokrasi için yazdım. Doktoram var bu konuda. Bahçeşehir Üniversitesi’nde hocalık yaptım. Zaman’da yazdım. Tüm bu yaptıklarım çerçevesinde, en son darbeye destek verecek kişi ben olurum herhalde. Vicdansızlık bu. AB merkezini savundum. Kürt meselesine bakışım ortada. TV programındaki sözlerimle suçlanamam. Türkiye’deki en özgürlükçü programdı.”

'AÇIK GÖRÜŞ GÜNÜME ANJİYO KOYDULAR'

Alpay, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık tutuksuz yargılanmak istiyorum. Açık görüş günüme anjiyo koydular, tabii eşimle görüşmeyi tercih ettim, şimdi hâlâ anjiyo günü bekliyorum. İnanabiliyor musunuz… Hapisten çok ama çok yoruldum.

Tuvaletler alaturkaydı. Bel fıtığım var, eğilemiyordum. Neyse yeni yapıldı. Prostat kanseri şüphesi de var. 80 yaşına giderken bunları nasıl çekeyim?

'TÜM UMUDUM AYM VE AİHM'

Tüm umudum Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM). AİHM bizi ilk görüşülecek sıraya koydu. AİHM’ye kaldı umutlar.”

BULLAÇ: DELİL YOK, YAZI VAR

Bulaç'ın ifadeleri de şöyle:

“Aylar sonra mahkemeye çıkarılıyorsunuz. Darbe ve terörle ilgili kanıt istiyorsunuz, yok. AİHM Türkiye’den yanıt istiyor, cevap verilemiyor. AİHM, Türkiye’ye yazı gönderdi, maddi ve manevi hasarın belirlenmesi istendi. Cevap veremediler. Kitaplarımız satılmıyor. Hesap yapılmış. Ayda 20 bin Euro kaybımız var. AİHM 10 tutuklunun başvurusunu öncelikli ele aldı. Her güne 1000 Euro kaybı yapıldı. Altanlar, Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Atilla Taş, Deniz Yücel, Murat Aksoy, ben, hepimiz AİHM kararını bekliyoruz. 18 ay, çarpı 20 bin Euro."

Bulaç da "Ya FETÖ?" sorusuna şu cevabı verdi:

“Lanet olsun FETÖ’ye. Algı oluşturmaya çalışıyorlar.”