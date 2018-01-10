Yıldırım, Libya'da kaçırılan Türkler için devreye girdi

Başkan Binali Yıldırım, Libya’da 3 Kasım 2017’de silahlı bir grup tarafından kaçırılan üç Türkiye vatandaşı için devreye girdi.

Andrei Stenin Libya'da Türk şirketinin çalışanları kaçırıldı

Hürriyet'in aktardığına göre, kaçırılanların yakınlarıyla dün bir araya gelen Başbakan Yıldırım’ın, partisinin grup toplantısının ardından TBMM’deki makamında basına kapalı yapılan ve yaklaşık yarım saat süren kabulünde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. —

Libya’nın Ubari Belediyesi yetkililerince, 3 Kasım 2017 tarihinde, silahlı bir grup tarafından bir Türk şirketinin çalışanı üç Türk ile bir Alman vatandaşının kaçırıldığı açıklanmıştı.

Yıldırım, 14 Aralık’ta İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’ne katılan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelerek konuyu görüşmüş ve Libya makamlarından kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla gayretlerin arttırılması ricasında bulunmuştu.

Serrac da kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için her türlü çabanın gösterildiğini belirtmişti.