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    CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    CHP'li belediye başkanı Kılıç'ın Soylu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    İstanbul’da İçişleri Bakanlığı tarafından CHP’li belediye başkanlarının arka arkaya görevden uzaklaştırılmasının yankıları sürerken, bir başka CHP’li belediye başkanının Twitter’dan yaptığı fotoğraf paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Onur Çoban
    Kılıçdaroğlu: 14 belediye başkanımızı alsan da İstanbul'u alacağız
    Hürriyet'in aktardığına göre, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın başkanlık makamını boşaltırken, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

    Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz. Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.

    ​Kılıç'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki ile karşılandı. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın “Bakışların bana biraz cesaret versin” mesajını paylaştı.

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    Etiketler:
    Maltepe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, CHP, Ali Kılıç, Süleyman Soylu, Türkiye
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