CHP'li belediye başkanı Kılıç'ın Soylu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

İstanbul’da İçişleri Bakanlığı tarafından CHP’li belediye başkanlarının arka arkaya görevden uzaklaştırılmasının yankıları sürerken, bir başka CHP’li belediye başkanının Twitter’dan yaptığı fotoğraf paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Hürriyet'in aktardığına göre, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın başkanlık makamını boşaltırken, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz. Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.

İçişler Bakanımız @suleymansoylu ile Haliç Kongre Merkezindeyiz. pic.twitter.com/Bx5HOkxx4Q — Ali Kılıç 🇹🇷 (@BskAliKilic) 9 Ocak 2018

​Kılıç'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki ile karşılandı. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın “Bakışların bana biraz cesaret versin” mesajını paylaştı.