CHP'li belediye başkanı Kılıç'ın Soylu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz. Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.
İçişler Bakanımız @suleymansoylu ile Haliç Kongre Merkezindeyiz. pic.twitter.com/Bx5HOkxx4Q— Ali Kılıç 🇹🇷 (@BskAliKilic) 9 Ocak 2018
Kılıç'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki ile karşılandı. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın “Bakışların bana biraz cesaret versin” mesajını paylaştı.
Bakışların, bana biraz, cesaret versinnn..https://t.co/JHUZI5TTCH— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) 9 Ocak 2018
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