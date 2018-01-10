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    Sırrı Süreyya Önder

    HDP'li Önder: Hasip zihniyeti ancak tükürülecek değersizliktedir

    © AA/ Ahmet İzgi
    Türkiye
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    HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diyen ve "Sırrı gitsin film çeksin" diyen eski vekil Hasip Kaplan'a cevap verdi: "Hasip zihniyeti ancak tükürülecek değersizliktedir."

    Hasip Kaplan
    © AA/
    Hasip Kaplan 'Sakın bir Türk göz dikmesin' dedi, HDP'den kınama geldi
    HDP'nin eski vekillerinden Hasip Kaplan'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan partinin eş genel başkanlığı koltuğuna oturacak kişi için yaptığı yorum tepkilere sebep oldu. Kaplan'ın "Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" sözlerinin ırkçı olduğunu belirten birçok kişi tepki gösterdi. HDP'de Kaplan'a tepki göstermekte gecikmedi ve resmi Twitter hesabından "Anlayışımız ve politikalarımız ile hiçbir ilgisi yok. Kınıyor ve ayıplıyoruz" dedi.

    Odatv’de yer alan iddiaya göre HDP Genel Merkezi, Hasip Kaplan’ı ihraç talebiyle disipline sevk etmeye hazırlanıyor. Kaplan da Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla, "Siyasetten de, partiden istifa ediyorum" dedi.

    "Sırrı gitsin film çeksin" diyerek Kaplan'ın hedef aldığı HDP'li Önder de Odatv'ye konu hakkında açıklamalarda bulundu.

    'HDP'DE EŞ GENEL BAŞKANLIK GÖZ DİKİLEN BİR YER DEĞİLDİR'

    Önder'in açıklamaları şöyle:

    "HDP’de eş genel başkanlık ‘göz dikilen’ bir yer değildir. Hasip, düzen partileriyle bizi karıştırmış. Vekil olduğu zamanlarda da karıştırırdı.

    'MİLLETVEKİLİYKEN DE FİLM ÇEKERKEN DE…'

    HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen
    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    HDP'li Bilgen'den isim tartışmalarına tepki: Büyük haksızlık
    Ben eş genel başkanlığa, aday ya da talip değilim. Kuruluşundan bu yana, yoldaşlarım bu onurlu göreve defalarca beni önerdiler. Ben de her seferinde benden daha yetkin, benden daha layık en az onlarca yoldaşımı önerdim. Bugün de böyle düşünüyorum. Bu partinin bir sıra neferiyim. Milletvekiliyken de film çekerken de bu ‘sıra neferi’ olma duygum hep devam edecektir.

    'IRKÇILIK HASTALIKLI BİR DUYGUDUR, HASİP KAPLAN'DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ…'

    İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder. Bu siyasal çizgi Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Çerkez ve cümle Türkiye Halklarının evlatlarının Onur, Cesaret, Özgürlük İnancı ve eşsiz fedakarlıklarıyla bugüne gelmiştir. Rojava'da, Suruç'da, Şengal'de, Ankara Garı'nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır.

    Selahattin Demirtaş
    © AP Photo/ Petros Giannakouris
    HDP'de Demirtaş'ın yerine 3 isim öne çıkıyor
    'BU SOYTARILIK HANGİ MAZARETLE AÇIKLANABİLİR?'

    Binlerce kamu çalışanı, barış akademisyenleri, öğrenciler, sanatçılar, basın emekçileri zor zamanlarda Kürt halkıyla omuz omuza durmanın bedelini aşından, işinden, canından, özgürlüğünden mahrum edilmekle öderken ve bir tekinden bile bir ‘ah!’ işitilmemişken bu soytarılık hangi mazeretle açıklanabilir? Kürtlükle ve Kürt halkını gözetmekle olabilir mi?

    'CİZRE, SUR, NUSAYBİN YANARKEN…'

    Öyle olsaydı eğer, Cizre, Sur, Nusaybin yanıp kül olurken bir kez olsun ekmeğini yediği, suyunu içtiği, vekilliğini yaptığı bu yerlere gelip bir dayanışma göstermek gerekirdi. İktidara ve zalimlere karşı o günlerde gayet ‘tutumlu’ ve ‘sinik’ davranan birisi, sıra yoldaşlık yapanlara gelince böyle salyalar saçıyor. İbretliktir.

    'SON NEFESİME KADAR BU HALKA BORÇLU OLDUĞUMU BİLİYORUM'

    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen
    © AA/ Ahmet İzgi
    'HDP'de eş başkanlık için Ayhan Bilgen'in adı geçiyor'
    Kendi adıma Kürt halkından öğrendiklerim ve bu halkın bana kattıkları benim verdiğim emeğin kat be kat üstündedir. Bu itibarla ben bu halkın öğretmeni değil, öğrencisiyim. Ve hep böyle kalacağım. Son nefesime kadar bu halka borçlu olduğumu biliyorum. Bu sorumluluk ve borçluluk duygusu, hayatı ve mücadeleyi milletvekilliğinden ibaret sayanların anlayacağı bir hal değildir. Burada olan Türklerin tek bir sevdası vardır: İnsan kalmak! Kürtlerle yoldaşlık etmek hep ağır bedeller pahasınadır. Burası ‘abad’ olunacak bir yer değildir, bu kesin. Ama insan kalınacak bir yerdir bu da kesin.

    'ZALİMLERE VE APTALLARA İNAT…'

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2017/ OZAN KÖSE
    Demirtaş: Aday olmayacağım
    Kongremizi, Eş genel Başkanlarımız Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ'ın önerisiyle bir barış ve özgürlük hamlesine dönüştüreceğiz. Eş başkan seçerken Kürtlüğüne ya da Türklüğüne bakmayacağız. Fedakarlık ve kararlılığına bakarak, emek sahibi tüm bileşenlerimizin önerilerini gözeterek, birisi kadın iki yoldaşımıza bu onurlu sorumluluğu teslim edeceğiz. Geriye kalanlarımız bir eş başkan sorumluluğu ve gayretiyle demokrasi, barış ve özgürlük sürecine omuz verecektir. Olumlu yapıcı ve yol açıcı bütün öneriler ve değerlendirmeler başımız gözümüz üzeredir. Bu bize güç katacaktır ama kongreleri hiyerarşiden ibaret zanneden hiç kimsenin bu kongreyi zayıflatmasına ve itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Başta Baluken olmak üzere bütün partililerimizi özgürleştirmeden de görevimizi tamamlamış saymayacağız. Zalimlere ve aptallara inat bunu gerçekleştireceğimizi bütün dünya görecektir.

    Yaşasın halkların kardeşliği."

    Etiketler:
    HDP, Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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