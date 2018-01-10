HDP'li Önder: Hasip zihniyeti ancak tükürülecek değersizliktedir

Odatv’de yer alan iddiaya göre HDP Genel Merkezi, Hasip Kaplan’ı ihraç talebiyle disipline sevk etmeye hazırlanıyor. Kaplan da Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla, "Siyasetten de, partiden istifa ediyorum" dedi.
HDP’de görevim yok,2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var,açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz,gerek yok,siyasetten de,partiden istifa ediyorum.Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım,bağışlayın https://t.co/3bvUBKIvPv— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 10 Ocak 2018
"Sırrı gitsin film çeksin" diyerek Kaplan'ın hedef aldığı HDP'li Önder de Odatv'ye konu hakkında açıklamalarda bulundu.
'HDP'DE EŞ GENEL BAŞKANLIK GÖZ DİKİLEN BİR YER DEĞİLDİR'
Önder'in açıklamaları şöyle:
"HDP’de eş genel başkanlık ‘göz dikilen’ bir yer değildir. Hasip, düzen partileriyle bizi karıştırmış. Vekil olduğu zamanlarda da karıştırırdı.
'MİLLETVEKİLİYKEN DE FİLM ÇEKERKEN DE…'
'IRKÇILIK HASTALIKLI BİR DUYGUDUR, HASİP KAPLAN'DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ…'
İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder. Bu siyasal çizgi Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Çerkez ve cümle Türkiye Halklarının evlatlarının Onur, Cesaret, Özgürlük İnancı ve eşsiz fedakarlıklarıyla bugüne gelmiştir. Rojava'da, Suruç'da, Şengal'de, Ankara Garı'nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır.
Binlerce kamu çalışanı, barış akademisyenleri, öğrenciler, sanatçılar, basın emekçileri zor zamanlarda Kürt halkıyla omuz omuza durmanın bedelini aşından, işinden, canından, özgürlüğünden mahrum edilmekle öderken ve bir tekinden bile bir ‘ah!’ işitilmemişken bu soytarılık hangi mazeretle açıklanabilir? Kürtlükle ve Kürt halkını gözetmekle olabilir mi?
'CİZRE, SUR, NUSAYBİN YANARKEN…'
Öyle olsaydı eğer, Cizre, Sur, Nusaybin yanıp kül olurken bir kez olsun ekmeğini yediği, suyunu içtiği, vekilliğini yaptığı bu yerlere gelip bir dayanışma göstermek gerekirdi. İktidara ve zalimlere karşı o günlerde gayet ‘tutumlu’ ve ‘sinik’ davranan birisi, sıra yoldaşlık yapanlara gelince böyle salyalar saçıyor. İbretliktir.
'SON NEFESİME KADAR BU HALKA BORÇLU OLDUĞUMU BİLİYORUM'
'ZALİMLERE VE APTALLARA İNAT…'
Yaşasın halkların kardeşliği."
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