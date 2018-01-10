Kayıt
09:29 10 Ocak 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Bülent Tezcan

    Tezcan: KHK çıkarıp Erdoğan'a yurt dışı yasağı koysunlar

    © AA/ Abdulhamit Topal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus ziyaretinde yapılan zeytinyağı anlaşmasına dikkat çekti ve "Akılla izah edilebilir bir şey değil. Hükümetten bir talebim var. Son bir OHAL KHK’sı çıkarsınlar. Erdoğan’a yurt dışı yasağı koysunlar. Her gittiği yerden çiftçimizin zararına bir şeyler alıyor" dedi.

    Tezcan, CNN Türk canlı yayında Şirin Payzın’ın sunduğu Ne Oluyor programına konuk oldu. 

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
    © AA/ Mehmet Murat Önel
    OHAL 6. kez uzatılacak
    'OHAL İKTİDAR İÇİN BONZAİ OLDU'

    Tezcan “Hükümet yetkilileri halkın hayatı etkilenmiyor diyor” sorusuna şu yanıtı verdi: 

    "OHAL iktidar için bonzai gibi oldu. Bu itiraftır. Biz OHAL’le devam edeceğiz diyorlar. Niyetleri bu. Ortadoğu dün de kan gölüydü, bugün de öyleydi. Demek ki bizim halkımız ölünceye kadar OHAL’le yaşayacak.

    20 Temmuz’dan öncede terör vardır. 30 yıldır terörle mücadele ediyor.  Günlük hayata ciddi şekilde yansıyor. OHAL, hukuk, özgürlük ve demokrasi sorunudur. İş, ekmek ve aş isteğidir. 20 Temmuz sivil darbesidir. OHAL olduğu sürece kimsenin can güvenliği yoktur. Sermaye güvence altına değildir. Mallarına el konulabilir. Sermaye güvenli liman arar. OHAL kalsın enflasyon 5 puan düşer. OHAL ile grev yasağı getirdiler. Ne ilgisi var FETÖ ile grevin? Sarayın masrafını hesapladık. Dakikada bir asgari ücret. Büyüdük diyorlar ama işsizlik yüzde 11’ün üzerinde."

    'HER GİTTİĞİ YERDEN ÇİFTÇİNİN ZARARINA BİR ŞEYLER ALIYOR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Samir Yordamoviç
    Erdoğan: 5 bin ton et ithal edilmesi için anlaşma imzaladık
    Bu iktidar lobilerin iktidarıdır. Faizle mücadele edeceksen faiz cenneti oldu Türkiye. Tunus’tan zeytinyağı alacağız. Türkiye’de 170 milyon zeytin ağacı var. Akılla izah edilebilir bir şey değil. Hükümetten bir talebim var. Son bir OHAL KHK’sı çıkarsınlar. Erdoğan’a yurtdışı yasağı koysunlar. Her gittiği yerden çiftçimizin zararına bir şeyler alıyor.

    MHP’NİN CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

    İktidarı eleştirdiğimiz için FETÖ’cülükle suçlanıyoruz. Bunu anlamakta zorlanıyorum. İktidar, tek adam Erdoğan’ı istiyor. Şöyle bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bir tarafta Erdoğan ve onu savunanlar diğer taraftaki herkes FETÖ’cü. Böyle bir tablo yok. Sayın Bahçeli için söylüyorum. Biz Erdoğan’ı eleştiriyoruz. Sen bizim eleştirimize karşı da çıkabilirsin. Erdoğan’ı sevebilirsin, savunabilirsin. Zamanı gelince ülkücüler buna karar verdi. Ama bizim pozisyonumuzu dizayn etmek ne Erdoğan’a ne de Bahçeli’ye düşer.

    'MHP-AKP İTTİFAKI NEREYE BİZİ ZORLAMAZ'

    Zorlamaz. Mühürsüz referandumda bunu gördük. Şu tabloda bu ittifakın aritmetik toplamını 1 Kasım’daki gibi beklemek doğru olmaz. Siyasette her zaman 2 kere 2 4 etmez, 2,5 eder. AKP ve MHP’ye oy veren bir çok seçmenin demokrasi tarafında olacağına inanıyorum.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Bahçeli: Hükümete desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek
    'ÇOK AÇIK KOALİSYONDUR'

    Hem Bahçeli’ye hem Erdoğan’ın kullandığı dile bakın, tesadüf değil kutuplaştırıyor. MHP iktidar değil muhalefet partisidir. Hani koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. Bahçeli ile Erdoğan’ın pozisyonu koalisyondur."

    Tezcan, “Koalisyon mudur bu” sorusuna “Çok açık koalisyondur” karşılığını verdi.

    CHP’DEN İYİ PARTİ’YE KAYMA VAR MI?

    Tezcan, İYİ Parti ile ilgili şunları söyledi:

    "CHP’den İYİ Parti’ye kayma yok. Anketler böyle göstermiyor. Yeni bir parti, beklendiği kesimden daha çok oy alacaktır. AKP ve MHP’den daha çok alacaktır. Aday isimlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Bahçeli ve Erdoğan’ın hesabı tutmayacak. Yüzde 50+1’e fit oldukları için kamplaştırıyorlar. Mesele aday meselesi değil, biz gönlü burada olanları kucaklamak istiyoruz. “

    İlgili konular:

    CHP sözcüsü Tezcan: Bize kirli bir pazarlık önerdiler
    CHP'li Tezcan: Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması hükümet kumpasıdır
    CHP'li Tezcan'dan Abdullah Gül yanıtı: Bu tuzağa düşmeyeceğiz
    Etiketler:
    MHP, AK Parti, İYİ Parti, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Tezcan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünya genelinde 'Pantolonsuz Yolculuk' etkinliği
    Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' heyecanı
    KARİKATÜR
    'Suriyeli militanlar İHA saldırısıyla terör tarihinde yeni bir sayfa'
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam