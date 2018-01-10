Yasa yola çıktı: Hayvan öldürenlere hapis cezası

Hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla hazırlanan kanun tasarısı taslağı torba taslağa dönüştürüldü. Hayvanlara işkence yapanlar, öldürenlere 4.5 yıl, nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenlere yedi yıla kadar hapis cezası geliyor.

© Fotoğraf: DHA Köpeği ezerek öldüren sürücüye bin lira para cezası verildi

Milliyet’ten Türker Karapınar'ın ulaştığı torba taslakta Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu’ndaki çok sayıda maddede de değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nce 4 Ocak tarihli yazıyla Türkiye genelindeki adalet komisyonu başkanlıklarına görüşe gönderilen 27 maddelik 48 sayfalık taslakla ilgili 30 gün içinde görüş bildirilmesi istendi.

Taslağa göre Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler şöyle: