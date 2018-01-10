Cezaevinde 98 mahkum zehirlendi

Adıyaman’da ilaçlama çalışması yapılan cezaevinde zehirlenen 98 tutuklu ve hükümlü hastanede tedaviye alındı.

Son dönemde kışlalar ve okullar gibi toplu yaşam alanlarında görülen zehirlenmelere cezaevi de eklendi.

Musalla Mahallesi’nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikayetleri başladı. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 98 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı.

Tutuklu ve hükümlülerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



