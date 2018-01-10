Demirtaş, duruşmaya bizzat katılacak

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan ve Edirne F Tipi Cezaevi'nde olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cuma günkü duruşmasına bizzat katılacak.

HDP'den konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın 12 Ocak Cuma günü saat 14:00'te İstanbul Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmaya bizzat katılması kararı verilmiştir.

Söz konusu mahkeme, aşağıdaki gerekçeyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması üzerinedir:

Demirtaş'ın, 24 Aralık 2015 tarihinde Rusya ziyareti dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamadaki ifadeleri: "Türkiye'de aslında toplumun Rusya veya başka bir ülkeyle savaş istediği falan yok. Bu AKP hükümetinin verdiği yanlış kararın sonucunda oluşmuş bir gerilimdir. Bunun bir hata olduğunu bizden önce Cumhurbaşkanı ve Başbakan ifade etmişti. Böyle hamasetle, 'Ülkeye ihanet ettiler, millete ihanet ettiler' teraneleriyle kendi hatalarını örtemezler. Çaldığınız, çırptığınız, bu ülkeye ihanet ettiğinizin haddi hesabı yok, şimdi bunları örtmek için büyük laflar ederek, yarın öbür gün yutacakları büyük laflar ederek, bugün bizim üzerimizden kendi hatalarını kapatmaya çalışıyorlar. Ben Sayın Davutoğlu’na şunu hatırlatmak istiyorum yarın öbür gün yutacağın lafları bugünden söyleme."

Bu ifadeler üzerine daha önce açılan Başbakana hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik davaları, yasama sorumsuzluğu gerekçesi ile düşmüştür.

Cuma günü yapılacak mahkeme, aynı ifadeler üzerine açılan üçüncü dava olan Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması üzerinedir.