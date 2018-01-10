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    Gocha Sagnadze

    IŞİD'li militanı sildiği fotoğraf yakalattı

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Trabzon'un Of ilçesinde teknik takibe alındıktan sonra düzenlenen operasyonla yakalanan Gocha Sagnadze, IŞİD'e üye olmaktan tutuklandı. Telefonundan sildiği fotoğrafın tespit edilmesiyle IŞİD'e katıldığını itiraf eden Sagnadze'nin Atatürk Havalimanı'nda 46 kişinin öldüğü saldırının planlayıcılarından Ahmed Çatayev'le bağlantısı olduğu belirlendi.

    IŞİD bayrağı
    © Sputnik/ Andrey Stenin
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    Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, ilçede çay bahçelerinde gündelikçi olarak çalışan Gürcistan vatandaşı Gocha Sagnadze (33) ile eşi Marlami V.'yi teknik takibe alarak izlemeye başladı. Yapılan incelemeler sonrası ekipler 26 Aralık'ta düzenledikleri operasyonla çifti gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre, bazı dijital cihazlarda incelemelerini sürdüren ekipler, şüphelilerden birine ait cep telefonunda daha önce silindiği anlaşılan bir fotoğrafı fark etti. Ekipler, cep telefonunda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen Gocha Sagnadze'nin IŞİD üyesi olabileceğine dair soruşturmalarını genişletti.

    ÇATAYEV'LE BİRLİKTE KALMIŞLAR

    İstanbul Atatürk Havalimanı'na saldırı
    © AFP 2017/ İhlas Haber Ajansı
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    Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla yeniden ifadesi alınan Sagnadze, IŞİD'e bir süre önce katıldığını itiraf etti. Şüpheli Gocha Sagnadze, ayrıca 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından Çeçen uyruklu 'tek kol' lakaplı Ahmed Çatayev'in 22 Kasım'da Gürcistan'da düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmeden kısa bir süre önce Of'taki evinde birlikte kaldıklarını söyledi.

    Emniyet'teki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen çiften Gocha Sagnadze, IŞİD'e üye olmak suçlamasıyla tutuklanırken eşi Marlami V. sınır dışı edildi.

    Etiketler:
    Atatürk Havalimanı, IŞİD, Ahmet Çatayev, Trabzon
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