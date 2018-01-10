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    referandum - sandık - İzmir

    Konsensus'un anketinden: AK Parti ilk seçimde yüzde 44.9 oy alacak

    © REUTERS/ Osman Orsal
    Türkiye
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    Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus, siyasi partilerin bugünkü oy oranları ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçmen tavrını araştırdı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/
    ANAR'dan seçim anketi: AK Parti ve CHP geriledi, MHP baraj altı
    Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Konsensus'un araştırmasına ilişkin verileri yayınladı.

    GENEL SEÇİMDE AK PARTİ YÜZDE 44.9

    Buna göre katılımcıların “İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar şu şekilde:

    AK Parti: Yüzde 44.9, CHP: Yüzde 23.7, MHP: Yüzde 10.6, HDP: Yüzde 9.1, İYİ Parti: Yüzde 2.7, Diğer: Yüzde 2.2, Cevap yok: Yüzde 2.0, Kararsız: Yüzde 2.1, Geçersiz: Yüzde 0.7, Oy vermeyecek: Yüzde 2. 

    HANGİ PARTİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYINA OY VERİLECEK?

    Araştırmada "Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy verilecek?" sorusunun cevabı şöyle çıktı:

    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan
    MAK Danışmanlık: AK Parti-MHP ittifakı yüzde 47 bandında, MHP barajın altında kalacak, İYİ Parti'nin oyu kurulduktan sonra düştü
    AK Parti’nin adayı: Yüzde 48.1, CHP’nin adayı: Yüzde 25.1, MHP’nin adayı: Yüzde 11.9, HDP’nin adayı: Yüzde 9.6, İYİ Parti’nin adayı: Yüzde 2.9, Diğer: Yüzde 2.4.

    ERDOĞAN'I İSTER MİSİNİZ?

    Konsensus katılmımcılara şu soruyu da sordu: “2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını ister misiniz?” 

    Yanıtlar şöyle: İsterim: Yüzde 47, İstemem: Yüzde 43, Fark etmez: Yüzde 10.

    KILIÇDAROĞLU'NU İSTER MİSİNİZ?

    “Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle: İstemem: Yüzde 59, İsterim: Yüzde 27,  Fark etmez: Yüzde 14.

    Diğer liderlerin 'istenmeme' oranları şöyle:

    Bahçeli: Yüzde 66, Akşener: Yüzde 69, Demirtaş: Yüzde 79.

    ANKETE KATILANLAR

    Altaylı, ayrıca yazısında şu bilgileri aktardı:

    Ankete katılanların yüzde 88’i Türk, yüzde 10’u Kürt, yüzde 2’si ise diğer etnik gruplara ait olduklarını beyan etmişler.

    Yine ankete katılanların yüzde 46.5’i Anayasa referandumunda “Evet”, yüzde 44.3’ü ise “Hayır” oyu kullanmışlar. Geçerli oylara göre yüzde 51.2’si “Evet”, yüzde 48.8’i “Hayır” oyu vermişler.

    Bu ankete katılanların yüzde 51.6’sı son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a, yüzde 38.6’sı Ekmeleddin İhsanoğlu’na ve yüzde 9.8’i Selahattin Demirtaş’a oy atmışlar.

    Yani oldukça güvenilir bir panel söz konusu….

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    Etiketler:
    İYİ Parti, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık, MHP, HDP, CHP, AK Parti, Fatih Altaylı, Türkiye
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