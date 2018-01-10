Okullarda vaiz dönemi: Milli ve manevi değerler anlatılacak

Diyanet, 81 ile gönderdiği yazıyla Aile ve Dini Rehberlik Büroları'nın 2018 yılı için çalışma takvimini açıkladı. Bu eğitim-öğretim döneminde okullara gönderilecek vaizler çocuklara 'Milli ve manevi değerler'i anlatacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin müftülüklerine yazı göndererek Aile ve Dini Rehberlik Büroları'nın 2018 yılı için çalışma takvimini açıkladı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Diyanet Aile ve Dini Rehberlik Büroları'nda görevli vaizler tarafından çocuklara ‘Milli ve Manevi Değerler' başlığı altında "Şükür, hamd, felaket anında sabır, iyilik anında özveri, özveri, fedakârlık, kahramanlık, ümmet ve millet bilinci, aidiyet, adil davranış İslam, şehitlik ve şehadet, sabır eğitimi, sevdiklerimizden infak, duanın kabul olması" konuları anlatılacak.

Diyanet'in talimatıyla harekete geçen müftülükler, okullarda vaiz görevlendirmek için ilk adımı attı. Çanakkale Valiliği, müftülük personeli vaizlerin ‘Milli ve manevi değerler' konusunda ortaokullarda çocuklara vaaz vermek üzere görevlendirilmesine resmi yazı ile ‘olur' verdi. İlk ve orta okullara çocuklara verilecek vaazın konuları arasında "ümmet bilinci, şehitlik ve şehadet" başlıkları yer aldı.

10 GÜN SÜREYLE VAAZ VERECEKLER

© AFP 2017/ KARIM SAHIB Okul öncesi için 'Kuran'ı Kerim programı' onaylandı

Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökçe, valiliğe yazdığı yazıda, vaizlerin belirtilen ortaokullarda 08-19 Ocak 2018 tarihleri arasında sunum yapmak üzere görevlendirilmesini istedi.

Valilik ise müftülüğün teklifine aynı gün ‘olur' kararı aldı. Bu iznin ardından müftülük bünyesindeki 5 vaizin Çanakkale'deki ortaokullarda okuyan10 yaşındaki çocuklara 10 gün süreyle vaaz verilmesinin önü açıldı.

EĞİTİM-SEN: BİLİMSEL EĞİTİM İSTİYORUZ, ARTIK YETER

Okulların Diyanet'in, dini vakıf ve derneklerin, müftülüklerin ideolojik çalışma alanı haline getirildiğini belirten Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Çanakkale'deki uygulamaya tepki göstererek, "Okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirecek olanlar vaiz, vaizeler değil, öğretmenlerdir. Bilimi terk eden eğitim politikalarına devam edildiği sürece geleceğimiz adım adım yok edilmektedir. ‘Vaiz, vaize, manevi danışman' adı altında eğitim kurumlarının eğitimci niteliği taşımayan kişilere teslim edilmesini reddediyoruz. Tüm çocuklarımız için laik, bilimsel eğitim istiyoruz. Artık yeter" diye konuştu.