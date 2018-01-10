İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'nda

Suriye hükümet güçlerinin İdlib'deki operasyonlarını Astana'da uzlaşılan 'gerginliği azaltma bölgesi' sınırlarının ihlali olarak değerlendiren Türk Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Fard'ı bakanlığa çağırdı.
© REUTERS/ Kayhan Ozer
Büyükelçi Fard, bugün Dışişleri Bakanlığı'na gelerek Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdürü Kerem Kıratlı ile görüştü. Fard, yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından bakanlıktan ayrıldı.
Ankara, Suriye ordu birliklerinin İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda yürüttüğü kara harekatı konusunda duyduğu rahatsızlığı Rus ve İranlı yetkililere bildirilmiş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Fard'ı bakanlığa çağırmıştı.
© AA/ Özge Elif Kızıl
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Dışişleri Bakanlığı'na geldi.
Türkiye, Suriye ordusunun gerginliği azaltma bölgesi sınırlarını ihlal ettiği görüşünde.
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