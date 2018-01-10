Silivri'de köylüleri azarlayan görevli açığa alındı

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen mahallesinde yapılması planlanan ‘Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı' projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, dün Seymen Köy Kahvesi'nde yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti ve CHP Belediye Meclis üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra köylüler katıldı.

© Fotoğraf: DHA Görevli mikrofonu almak isterken Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar izin vermeyerek köylülerle birlikte kahveden çıktı.

Köy kahvesini dolduran vatandaşları bilgilendirici sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisinin, soru sormak isteyen köylüleri azarlayan ses tonuyla hitap etmesi tepkilere yol açtı. Sunum yapan yetkilinin tepki gösteren vatandaşlara yönelik "Rahatsız olduysanız dışarı çıkın" demesi üzerine ortam iyice gerildi.

'BURASI SİZİN ÇÖPLÜĞÜNÜZ DEĞİL'

Duruma tepki gösteren Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Söylem biçiminden dolayı hanımefendinin konuşmasını doğru bulmuyorum. Devletin memuru varsa, burada devleti var eden halk var! Önce bir kere saygılı olacaksınız. Söylem biçiminiz yanlış, böyle bir söylem biçimi yok. Bu toplantı, bu şekilde burada yapılamaz çünkü belediyeyi sayıp bir tebligat bile göndermediniz. Burası sizin çöplüğünüz değil" dedi.

'YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANAN ÇALIŞANLARI O GÖREVDE TUTMAYIZ'

Olayın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Avukat Veli Böke, Twitter'dan yaptığı açıklamada görevlinin tutumunun kabul edilemeyeceğini ve "gereğini yapmaktan kaçınmadıklarını" söyledi. Müdür Böke, şunları yazdı:

İstanbul ÇED birimimizdeki bir çalışanımızı bu anlamda vatandaşlara yönelik olumsuz tavrıyla ilgili olarak İl Müdürlüğümüz olarak gereği yapılmış ve sözkonusu personel görevinden alınmıştır.

Vatandaşlarımızla bu hassasiyetimizi paylaşmayı bir görev olarak telakki ediyorum. — Av.VELİ BÖKE (@veliboke) 9 Ocak 2018

​"İstanbul'da Silivri'nin Seymen Mahallesi'nde ÇED süreci vatandaş katılım toplantısı sırasında toplantıyı yöneten çalışanımızla bazı vatandaşlarımız arasında yaşanan gerginlik hepimizi derinden üzmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yegane amacımız vatandaşımıza hizmet ve vatandaşımızın memnuniyetini kazanmaktır. Buna aykırı davranan hiç bir çalışanımızın tavrını tasvip etmemiz asla söz konusu olamaz. Bu tarz söz ve davranış içinde bulunan ve yetkisini kötü bir şekilde kullanan çalışanlarımızı o görevde tutmayız, gereği neyse onu yapmaktan kaçınmayız. İstanbul ÇED birimimizdeki bir çalışanımızı bu anlamda vatandaşlara yönelik olumsuz tavrıyla ilgili olarak İl Müdürlüğümüz olarak gereği yapılmış ve söz konusu personel görevinden alınmıştır. Vatandaşlarımızla bu hassasiyetimizi paylaşmayı bir görev olarak telakki ediyorum."