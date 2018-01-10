Hasip Kaplan, HDP’den istifa edip siyaseti bıraktı

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP'nin ilerleyen günlerde yapılacak kurultayında Selahattin Demirtaş'ın yerine oturacak kişinin bir Türk olmaması gerektiğini söylemesinin ardından gelen tepkiler üzerine partisinden istifa etti, siyaseti bıraktığını duyurdu.

Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Selahattin Demirtaş'ın yerine eş genel başkanlık koltuğuna oturacak kişi için "Sakın bir Türk göz dikmesin" ifadesini kullandı. Kaplan'a bu sözlerinin ardından hem parti içinden hem de sosyal medyadan tepki geldi.

Kaplan da sabah saatlerinde siyaseti bıraktığını ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

'2 DÖNEM KURALINA TAKILDIM'

Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:

"HDP’de görevim yok, 2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var, açıklamaya üzüldüm, ırkçılık mı? Disipline mi vereceksiniz, gerek yok, siyasetten de, partiden istifa ediyorum. Kürt Ulusal Kongresi'ne 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım, bağışlayın."