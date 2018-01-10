Hasip Kaplan, HDP’den istifa edip siyaseti bıraktı

Kaplan da sabah saatlerinde siyaseti bıraktığını ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.
'2 DÖNEM KURALINA TAKILDIM'
Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:
"HDP’de görevim yok, 2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var, açıklamaya üzüldüm, ırkçılık mı? Disipline mi vereceksiniz, gerek yok, siyasetten de, partiden istifa ediyorum. Kürt Ulusal Kongresi'ne 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım, bağışlayın."
HDP’de görevim yok,2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var,açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz,gerek yok,siyasetten de,partiden istifa ediyorum.Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım,bağışlayın https://t.co/3bvUBKIvPv— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 10 Ocak 2018
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