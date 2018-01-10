Erdoğan: Hiçbir kaymakamımızın, emri altındakilerden düşük maaş alması kabul edilemez

Beştepe'de kaymakamlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ülkemiz yönetim sistemi en başından itibaren kaza, yani ilçe temelli olarak kurulmuştur. Devlet büyüdükçe sistem ile ve bugünkü sistemimizde mevcut olmayan eyaletlere doğru geliştirilmiştir. Bugünkü illerimizin, ilçelerimizin çoğunun sınırları belli istisnalar dışında Osmanlı'dan devralınan sancaklarla aynıdır. Her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz, konuşan dilimiz, uzanan elimizdir. Ülkemizde devletle vatandaş ilişkileri her zaman bugünkü gibi sıcak olmamıştır.© AA/ Yasin Bülbül/Cumhurbaşkanlığı
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan kaymakamlara hitap ediyor https://t.co/k5i4orcdGo— AA Canlı (@AACanli) 10 Ocak 2018
- Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum.
- Yönetimde adettir, herkes en baştakine bakar.
'YANLIŞ YAPAN OLURSA KARŞISINDA ÖNCE BİZİ BULUR'
- Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz.
'TELEFON KAPALI OLMAYACAK, FULL MESAİ'
- Vali, bakan, belediye başkanı düzeyindeki idarecilerin mesai mefhumu olmaz, benim de olmaz. Biz full mesai. Şu saatte başla, bu saatte bitsin, yok. Ne zaman burada işim biterse o zaman. Telefon kapalı olmayacak. Bu gece saat 01.30 genel başkan yardımcımı aradım, bir konuyu öğrenmem gerekiyordu. 01.30'da ben ayaktaysam o da ayakta olsun. Sorunumu onunla görüştükten sonra çözmüş oldum.
'20 YIL ÖNCE BU YOLLARDA KAMYONLAR HAREKET EDEBİLİYORLAR MIYDI?'
- Birisi diyor ki kamyon şoförlerine sorun yolların durumunu. Eline diline dursun. 20 yıl önce bu yollarda kamyonlar rahat rahat hareket edebiliyorlar mıydı?
'BİZİM BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYACIMIZ VAR'
- Malum belediyeleri biliyorsunuz, bunlar çalışmadılar devletten aldıkları imkanları dağa gönderdiler. Şimdi kayyumlar oraları ayağa kaldırıyor. Sağlık bakanlığımızın bir mensubu şoför, ambulansıyla iki ayağı diz üstü olmayan yaşlı bir amcamızı diyalizden getiriyor, evin olduğu bölgede yol çalışması olduğu için onu sırtına alıyor, 600 metre mesafe, evine getiriyor. Allah ondan razı olsun. İşte bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var. Efendik yapmayacak hizmetkarlık yapacak.
'EN BÜYÜK TEHLİKE BU, ONU SÖYLEYEYİM'
- Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik saldırıların katlanarak artması kuvvetle muhtemeldir. Kimi zaman inanç, kimi zaman mezhep… En büyük tehlike bu, onu da söyleyeyim. Şu anda mezhebi noktada bir yapılanmayı şiddetle yürütenler de var. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Etnik unsurları şu anda egemen kılamayanlar şimdi mezhebi olarak bu işi yürütmenin gayreti içindeler.© AA/ Murat Çetinmühürdar
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