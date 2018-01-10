Erdoğan: Hiçbir kaymakamımızın, emri altındakilerden düşük maaş alması kabul edilemez

Kaymakamların emri altındakilerden düşük maaş almasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" dedi.

Beştepe'de kaymakamlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

​Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum.

Yönetimde adettir, herkes en baştakine bakar.

'YANLIŞ YAPAN OLURSA KARŞISINDA ÖNCE BİZİ BULUR'

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Tüm zamanların rekorunu kırmış olacağız



Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz.

'TELEFON KAPALI OLMAYACAK, FULL MESAİ'



Vali, bakan, belediye başkanı düzeyindeki idarecilerin mesai mefhumu olmaz, benim de olmaz. Biz full mesai. Şu saatte başla, bu saatte bitsin, yok. Ne zaman burada işim biterse o zaman. Telefon kapalı olmayacak. Bu gece saat 01.30 genel başkan yardımcımı aradım, bir konuyu öğrenmem gerekiyordu. 01.30'da ben ayaktaysam o da ayakta olsun. Sorunumu onunla görüştükten sonra çözmüş oldum.

'20 YIL ÖNCE BU YOLLARDA KAMYONLAR HAREKET EDEBİLİYORLAR MIYDI?'



© Fotoğraf: CHP TIR'la İstanbul’dan yola çıkan CHP’li vekiller Ankara’ya ulaştı



Birisi diyor ki kamyon şoförlerine sorun yolların durumunu. Eline diline dursun. 20 yıl önce bu yollarda kamyonlar rahat rahat hareket edebiliyorlar mıydı?

'BİZİM BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Malum belediyeleri biliyorsunuz, bunlar çalışmadılar devletten aldıkları imkanları dağa gönderdiler. Şimdi kayyumlar oraları ayağa kaldırıyor. Sağlık bakanlığımızın bir mensubu şoför, ambulansıyla iki ayağı diz üstü olmayan yaşlı bir amcamızı diyalizden getiriyor, evin olduğu bölgede yol çalışması olduğu için onu sırtına alıyor, 600 metre mesafe, evine getiriyor. Allah ondan razı olsun. İşte bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var. Efendik yapmayacak hizmetkarlık yapacak.

'EN BÜYÜK TEHLİKE BU, ONU SÖYLEYEYİM'