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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Hiçbir kaymakamımızın, emri altındakilerden düşük maaş alması kabul edilemez

    © REUTERS/ Yasin Bülbül
    Türkiye
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    Kaymakamların emri altındakilerden düşük maaş almasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" dedi.

    Beştepe'de kaymakamlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Yasin Bülbül/Cumhurbaşkanlığı
      Erdoğan: UYAP'ı maalesef FETÖ'cülere kaptırdık
      Ülkemiz yönetim sistemi en başından itibaren kaza, yani ilçe temelli olarak kurulmuştur. Devlet büyüdükçe sistem ile ve bugünkü sistemimizde mevcut olmayan eyaletlere doğru geliştirilmiştir. Bugünkü illerimizin, ilçelerimizin çoğunun sınırları belli istisnalar dışında Osmanlı'dan devralınan sancaklarla aynıdır. Her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz, konuşan dilimiz, uzanan elimizdir. Ülkemizde devletle vatandaş ilişkileri her zaman bugünkü gibi sıcak olmamıştır.
    • ​Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum.
    • Yönetimde adettir, herkes en baştakine bakar.

    'YANLIŞ YAPAN OLURSA KARŞISINDA ÖNCE BİZİ BULUR'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan: Tüm zamanların rekorunu kırmış olacağız
      Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur.
    • Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz.

    'TELEFON KAPALI OLMAYACAK, FULL MESAİ'

    • Vali, bakan, belediye başkanı düzeyindeki idarecilerin mesai mefhumu olmaz, benim de olmaz. Biz full mesai. Şu saatte başla, bu saatte bitsin, yok. Ne zaman burada işim biterse o zaman. Telefon kapalı olmayacak. Bu gece saat 01.30 genel başkan yardımcımı aradım, bir konuyu öğrenmem gerekiyordu. 01.30'da ben ayaktaysam o da ayakta olsun. Sorunumu onunla görüştükten sonra çözmüş oldum.

    '20 YIL ÖNCE BU YOLLARDA KAMYONLAR HAREKET EDEBİLİYORLAR MIYDI?'

    'BİZİM BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYACIMIZ VAR'

    • Malum belediyeleri biliyorsunuz, bunlar çalışmadılar devletten aldıkları imkanları dağa gönderdiler. Şimdi kayyumlar oraları ayağa kaldırıyor. Sağlık bakanlığımızın bir mensubu şoför, ambulansıyla iki ayağı diz üstü olmayan yaşlı bir amcamızı diyalizden getiriyor, evin olduğu bölgede yol çalışması olduğu için onu sırtına alıyor, 600 metre mesafe, evine getiriyor. Allah ondan razı olsun. İşte bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var. Efendik yapmayacak hizmetkarlık yapacak.

    'EN BÜYÜK TEHLİKE BU, ONU SÖYLEYEYİM'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Murat Çetinmühürdar
      Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
      Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik saldırıların katlanarak artması kuvvetle muhtemeldir. Kimi zaman inanç, kimi zaman mezhep… En büyük tehlike bu, onu da söyleyeyim. Şu anda mezhebi noktada bir yapılanmayı şiddetle yürütenler de var. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Etnik unsurları şu anda egemen kılamayanlar şimdi mezhebi olarak bu işi yürütmenin gayreti içindeler.
    Etiketler:
    kaymakam, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe
    Topluluk kurallarıTartışma
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