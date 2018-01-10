Alkolde 'evde imbik' dönemi başladı

Evsel kullanım amaçlı piyasaya sunulan etil alkol, bundan böyle içine ‘dünyanın bilinen en acı maddesi' olarak tanımlanan ‘denatonyum benzoat' katılarak üretilecek. Tatsız ve kokusuz olan bu madde ağız yoluyla vücuda alınması istenmeyen maddeler için ‘tiksindirici' olarak ya da ‘hayvan kovucu' olarak kullanılabiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan uygulamaya göre, bu şekilde üretilecek etil alkol ‘gıda amaçlı kullanılması uygun değildir' etiketiyle satılacak.

Sözcü'den Can Mumay'a konuşan, evinde damıtma işlemi yapan Bülent Çağlar, "Etil alkol satışı yasaklanamıyor. Çünkü farklı kullanım alanları var. İçmeyi engellemek için yapılmış bir uygulama. Etil alkol bulmak artık mümkün olmayacak. Bu karar yüzde 98'lik kısımı etkiledi. Bu olayla birlikte nasıl alkol elde edeceğiz diye bunalıma girenler bile var" dedi.

'TEK ÇARE İMBİK TEDARİK ETMEK'



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Yayınlanan kararla imbik satışlarının patladığını söyleyen Çağlar, "Bu karar imbik satışlarını patlattı. İmbik olmadan alkol damıtamazsınız. Çok meşakat gerektiren bir olay. Önce bir fermantasyon yapacaksınız o fermantasyon neticesinde bir sıvının içerisinde alkol oluşacak. Bakteriler şekeri yiyerek alkole çevirecek. Sonra onun içindeki alkol'ü imbik yardımı ile damıtıp ihtiyacımız olan alkolü elde edebiliyoruz. Bu aşamalar zor aşamalar. Herkesin tek çaresi imbik tedarik etmek. Bu durumun başka yolu yok" dedi.

Kararın merdiven altı üreticileri iştahlandıracağını belirten Çağlar, "Çünkü etil alkole talep var. Evdeki etil alkol stokları bittiğinde ben ciddi bir sağlık tehdidi görüyorum" dedi.