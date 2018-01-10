Furkan Vakfı Başkanı: AKP adını ZKP yapsın

"Allah bu sisteme bir daha tek parti nasip etmesin" diyen Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, AK Parti'nin adının 'Zulüm ile Kalkınma Partisi' olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, AK Parti'nin 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek ülkede zulüm düzeni kurduğunu söyledi. Yapılan zulümlere hoca ve din adamlarının sessiz kalmasına tepki gösteren Kuytul, uygulamaların insanları dinden soğuttuğunu ifade etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "Her şey 15 Temmuz bahanesi ile yapılıyor. Lanet olsasıca bu 15 Temmuz nasıl bir bahaneymiş. Herkesi susturmanın yolunu buldular. Bir gün bu yetkililerin 15 Temmuz'dan haberinin olduğu anlaşılırsa ne olacak? Çünkü bu 15 Temmuz'u resmen kullanıyorlar" diye konuştu.

'MEMLEKETTE ADALETİN ZERRESİ KALMAMIŞ'

Kuytul, "Hiç bir dönemde bu kadar adaletsizlik olmadı. Bence artık AKP'nin adını değiştirmek lazım. ZKP. Zulüm ile Kalkınma Partisi. Mahkemeye verirlerse versinler. Yeter! Lanet olsun sizin bu zulmünüze. Allah bu sisteme bir daha tek parti nasip etmesin. Demek ki güçlü olunca güç zehirlenmesi oluyormuş. Koalisyonlar bunlardan çok daha iyiymiş. Hiçbir koalisyonun böyle bir zulmü olmadı. Çok güçlü hükümetler demek hayır getirmiyormuş. En fazla rüşvet bu dönemde, en fazla zulüm bu dönemde. Adlarını Adalet ve Kalkınma Partisi koymuşlar ama, adaletin zerresi kalmamış memlekette. Şu ülkede kim güveniyor mahkemelere. Güvenen, mahklemelere hiç yolu düşmediği için güveniyordur" dedi.