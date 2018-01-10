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    Selahattin Demirtaş

    Mahkemeden Demirtaş'a: Vatan haini ifadesi ağır ama katlanacaksın

    © AFP 2017/ OZAN KOSE
    Türkiye
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    AK Partili Kocabıyık'a HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 bin TL tazminat cezası veren mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kocabıyık'ın 'vatan haini' ifadesinin ağır eleştiri olduğu belirtilerek, "Davacının siyasi kişiliği nedeniyle hakkında yapılan sert eleştiriye katlanması gerektiğine karar verilmiştir" denildi.

    AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi Hüseyin Kocabıyık, 10 Ekim 2016 tarihinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirtaş iti yargı kararına rağmen serbestçe geziyor. Onlarca şehit veriyoruz. Bu vatan haininin peşine düşecek bir savcısı yok mu ülkenin" dedi.

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2017/ OZAN KOSE
    AK Partili vekil, 'Demirtaş'a hakaret'ten mahkum oldu
    Kocabıyık'ın paylaşımı üzerine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, 'kişilik haklarına saldırı' iddiasıyla Diyarbakır 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dilekçesinde, binlerce takipçisi olan Kocabıyık'ın paylaşımında, müvekkiline ağır hakarette bulunduğunu belirten Karaman, şunları belirtti:

    "Ülkenin içinde bulunduğu sert politik iklimde, sorumsuzca yapılan paylaşım ile müvekkilime sadece hakaret ve tehditte bulunulmamakta aynı zamanda marjinal çevrelere hedef gösterilmektedir. Davalı, müvekkilime ‘it' demek suretiyle ağır hakarette bulunmuştur. Konuyla ilgisiz Yargıtay veya AİHM içtihadı ileri sürmekle yapılan ağır saldırıya hukuki kılıf bulunamaz."

    'DAVA KÖTÜ NİYETLE DİYARBAKIR'DA AÇILDI'

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA/ Murat Kula
    Demirtaş, duruşmaya bizzat katılacak
    Kocabıyık'ın avukatı Necdet Pakdil ise mahkemeye gönderdiği cevap dilekçesinde, davanın Ankara'da açılması gerekirken, kötü niyetle Diyarbakır'da açıldığını savundu. Pakdil, dilekçesinde, şu iddiaları dile getirdi:

    "İnsanların yargıdan adalet beklerken, davacının halen yargıya rest çekmesi karşısında müvekkilim tepkisini ortaya koymak ve davacıyı eleştirmek adına yazıyı yazmıştır. Yazıya bütün olarak bakıldığında hakaret içeren bir cümle yoktur, eleştiri mahiyetindedir. Müvekkilim, düşüncelerini açıklamıştır. Düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirme yapılarak, davanın reddi gerekmektedir. Sarf edilen sözler, eleştiri mahiyetindedir. Bu ifadelerin kullanılmasına davacının kendisi neden olmuştur. Bu ifadeler, hiçbir şekilde kişilik haklarına saldırı değildir."

    MAHKEMEDEN '4 BİN TL TAZMİNAT' KARARI

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt düşmanlığı yaparak Erdoğan’ın kendini dünyaya kabul ettirmesi mümkün değil. Dikkat edersiniz bunu aleni bir Kürt düşmanlığı şeklinde yapmıyor, mutlaka işin içine 'Biz IŞİD’le de mücadele ediyoruz' sözünü karıştırıyorlar dedi.
    © Sputnik/ Ömer Faruk Baran
    Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
    Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, manevi tazminat davasının kısmen kabulüne ve Kocabıyık'ın, Demirtaş'a yönelik kullandığı ‘it' kelimesi nedeniyle 4 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

    Kocabıyık'ın kullandığı ‘vatan haini' ifadesi nedeniyle yapılan tazminat başvurusunun reddine karar veren heyet, reddedilen tazminat nedeniyle Demirtaş'ın Kocabıyık'a bin 980 TL avukatlık ücreti ödemesine hükmetti.

    Heyet, ayrıca kabul edilen tazminat talebi nedeniyle de Kocabıyık'ın Demirtaş'a bin 980 TL avukatlık ücreti ödemesine karar verdi.

    'KOCABIYIK SÖZLERİ SÖYLEDİĞİNİ KABUL ETTİ'

    Diyarbakır 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi verdiği hükmün gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, taraflar arasında Kocabıyık'ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olup olmadığı, Demirtaş'ın kişilik haklarının saldırıya uğrayıp uğramadığı ve saldırıya uğramışsa bunun manevi tazminatı gerektirip gerektirmediği konusunda uyuşmazlık bulunduğu belirtildi.

    Benzer davalarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına gönderme yapılan kararda, Kocabıyık'ın ‘it' ve ‘vatan haini' ifadelerini Demirtaş'a yönelik sarf ettiği ve cevap dilekçesinde bunu kabul ettiği belirtildi.

    'SİYASETÇİLER DAHA FAZLA HOŞGÖRÜLÜ OLMALI'

    Selahattin Demirtaş - Abdullah Zeydan
    © Fotoğraf: DHA
    Demirtaş'ın 'Davutoğlu'na hakaret' davası düştü
    Kocabıyık'ın ‘vatan haini' ifadesine ilişkin Yargıtay kararlarına dikkat çekilen gerekçeli kararda, HDP'li Demirtaş'ın olay tarihinde partinin eş genel başkanı olması nedeniyle siyasi kişiliğinin olduğu hatırlatıldı. Kararda AİHM içtihatlarına göre, siyasetçilerin zorunlu ve bilinçli olarak fiillerini ve davranışlarını vatandaşların, gazetecilerin, diğer siyasetçilerin ve toplumun başkaca kesimlerinin kontrolüne açık bırakmakta olduğu kaydedildi.

    Siyasetçilerin daha fazla hoşgörülü olması gerektiği belirtilen kararda, şöyle denildi: "Davacı ve davalının siyasetçi kimliğinin bulunduğu, siyasetçilerin birbirlerine karşı ağır eleştiri ve ithamlarının siyasetin doğası gereği olağan olduğu, ‘vatan haini' kelimesinin ağır da olsa siyasiler bakımından eleştiri sınırları içinde kaldığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların toplumu ilgilendiren konulara ilişkin bulunması nedeni ile kamusal ilginin de bulunduğu, söz konusu eleştiri sert olsa dahi, davacının siyasi kişiliği nedeniyle hakkında yapılan bu sert eleştiri ve ifadeye katlanması gerektiği, neticeten ‘vatan haini' kelimesinin davacının kişilik haklarına yönelik bir saldırı olmayıp, ağır eleştiri kapsamında kaldığı, bu ifade nedeniyle davacının manevi bir zararı doğmadığı vicdani kanaatine varıldığından, bu ifade nedeniyle manevi tazminat talebinin tümden reddine karar verilmiştir."

    'İT KELİMESİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞİL'

    HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
    © AA/ Gökhan Balcı
    Demirtaş'tan Hazine'ye 750 bin liralık tazminat davası
    Kocabıyık'ın, kullandığı ‘it' kelimesinin ise kişisel değer yargısı niteliğindeki görüşleri olmadığı belirtilen gerekçeli kararda, bu kelimenin ifade ve düşünce özgürlüğü hakkı kapsamında olmadığı kaydedildi.

    İfadenin, Demirtaş'ın siyasi kişiliğini, görüşünü ya da mensup olduğu partisinin icraatlarını eleştiri kapsamında olmadığına vurgu yapılan kararda, bu sınırları aşarak, davacının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelikte olduğu ve bu sebeple Kocabıyık'ın tazminat ile sorumlu tutulması gerektiği kanaatine varıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, ayrıca kullanılan ifadelerin ağırlığı, tarafların siyasi konumları, sosyal ve ekonomik durumları ile tazminat hukukunun prensipleri dikkate alınarak, davanın ‘it' ifadesi yönünden kısmen kabulüne karar verildiği kaydedildi.

    Etiketler:
    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP, AK Parti, Hüseyin Kocabıyık, Selahattin Demirtaş, İzmir, Ankara, Diyarbakır
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