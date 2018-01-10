Burak Akın'ın ardından Kara ve Deniz Kuvvetleri'nden 4 subay daha teslim oldu

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonrası Kara ve Deniz Kuvvetlerin'den 4 muvazzaf subayın daha polise teslim olduğu belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 muvazzaf subayın, FETÖ üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldukları ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri duyuruldu.

AA'nın haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 yarbay polise teslim oldu.

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların, etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi.

Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.