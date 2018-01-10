​Ankara, ABD’ye 'PYD’ye silahlı eğitim' konusunda rahatsızlığını iletti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmasından önce PYD/YPG tarafından tek taraflı ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu'nu ABD'nin siyasi olarak tanıyacağı iddiaları gündeme gelmişti. ABD'nin YPG ile Kuzey Suriye Ordusu adı altında yeni bir ordu kuracağı ileri sürülmüştü.

Türk diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'e, Ankara'nın, ABD'nin PYD üyelerine silahlı eğitim vermesi konusunda rahatsızlığı iletildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefonda verdiği YPG'ye silah akışını durdurma sözünü yerine getirme işaretini hala vermedi. Bilakis ABD'nin, Ankara'nın PKK'nin Suriye'deki kolu kabul ettiği PYD/YPG'nin tek taraflı ilan ettiği Kuzey Suriye Federasyonu'nda askeri ve siyasi varlığını artırmakta olduğuna dair haberler geliyor.

ÖNCESİNDE RUSYA VE İRAN'LA İDLİB MESAİSİ

Ankara, salı günü de Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki göstermişti. İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri Türk Dışişleri'ne çağrılmıştı.