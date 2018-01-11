Vali, 'ahengi bozar' diye eşini müdür yaptı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, eş durumu tayiniyle öğretmen olarak iline gelen eşi Sevil Aktaş’ı görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra Çankırı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadı. Vali Aktaş, “Okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik” dedi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre Aktaş, haziran ayında Mersin ili Akdeniz ilçesi kaymakamlığından Çankırı Valiliği’ne atandı. Aktaş’ın Akdeniz ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görev yapan eşi Seval Aktaş, eş durumu tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokulu’na geldi. Birkaç gün içinde ikinci kez il dışı tayin hakkı çıkması üzerine Aktaş yeniden başvurdu. Aktaş’ın tayini bu kez Çankırı’da Mareşal Çakmak Ortaokulu’na çıktı.

Aktaş kısa bir süre sonra görevlendirme ile Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu’na müdür oldu. Aktaş, burada bir gün çalıştıktan sonra eylülde Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

'SAKIN ORADA DEVAM ETME, SENİ ORADAN ALACAĞIM'

Vali Aktaş, atamayla ilgili olarak şunları söyledi: “Çankırı’ya geldiğimizde bir okula görevlendirmeyle ataması yapıldı. Vali eşi olduğu için okulda görev yapması doğru değil diye düşündüm. Meslektaşları ve çalışanlar ‘vali eşi geldi’ düşüncesiyle tedirgin oldular. Eşim akşam eve geldiğinde tedirginliği anlattı. Devam etmek istemesine rağmen, ‘Sakın orada devam etme. Seni oradan alacağım’ dedim. Okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik. Eşime haksızlık yapıyorlar.”

'HİÇBİR ZAMAN MAKAM KULLANMADIM'

Seval Aktaş ise “Çocuklarla iç içe olmak istediğim için o okulu istemiştim ancak arkadaşlarımın tedirginliği beni yordu. Bir gün kalıp çalışamadığım için o okulu şimdi kendime kardeş okul yaptım. 25 yıldır bu işe emek verdim. MEB’in her kademesinde çalıştım, idarecilik yaptım. Yeterli ve donanımlı bir insanım. Bu görevi hak edecek bir insanım. Hiçbir zaman eşimin makamını kullanmadım” dedi.