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    Gözaltı - tutuklama

    'Kamu düzenini bozma' tutuklanma kriteri oluyor

    © AA/
    Türkiye
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    Adalet Bakanlığı’nın 27 maddelik torba taslağı ile ‘kamu düzenini bozma’ yeni tutuklama kriteri olurken, silahlı örgüt ve çete suçlarının cezaları ağırlaştırıldı. AYM'nin 'fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek' diye bir suç olmadığını belirtmesi üzerine bu boşlukta düzeltmeye gidildi.

    İstanbul Taksim meydanı
    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
    İstanbul'da öpüşen gençlere para cezası kesildi
    Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun edindiği taslağa göre Adalet Bakanlığı'nın düzenlemeleri özetle şöyle:

    Tutuklama nedenlerinin arasına, ‘aynı veya daha ağır bir suçu yeniden işleme’ ve ‘suçun işlendiği hal ve koşullar veya meydana gelen zararın ağırlığı dolayısıyla fiilin kamu düzenini önemli ölçüde bozması’ bentleri eklenecek. Değişiklikle aynı veya daha ağır bir suç işlemek ve kamu düzenini önemli ölçüde bozmak tutuklama nedeni olacak. 

    ÇETEYE DENETİMLİ SERBESTLİK YOK

    Silahlı örgüt veya çete kuran, yöneten 15 yıl, örgüt ve çeteye üye olanlar 7.5 yıl hapse mahkûm edilecek. Bu suçlardan mahkûm olanlar denetimli serbestlikle tahliye olamayacak. 

    Fuhuş
    © AFP 2017/
    AYM: Seks işçilerine Kabahatlar Kanunu'ndan para cezası kesilemez
    AYM'NİN FUHUŞ KARARI SONRASI DÜZENLEME

    Anayasa Mahkemesi’nin, bir seks işçisinin başvurusu üzerine, ‘Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek diye bir suç yok. Kanunun suç saymadığı fiilden ceza kesilemez’ yönündeki ihlal kararı ışığında, Kabahatler Kanunu’nda boşluğu dolduracak düzenleme yapıldı. Buna göre fuhuş yapmak için meydan, park, cadde ve sokaklarda başkalarını rahatsız eden kişinin cezası 2.000 lira idari para cezası olarak belirlendi. 

    SES VE GAZ FİŞEĞİ ATANLARA HAPİS

    6 aydan 3 yıla kadar hapis gerektiren genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun cezası 2-5 yıla kadar hapis oldu. Ses ve gaz fişeği atanlar da bu suçtan cezalandırılacak. Suçun, kamu hizmetine tahsisli bina ya da kişilerin toplu bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılarak, 6 yıldan 15 yıla çıkacak.

    İNANÇ HÜRRİYETİNİ ENGELLEYENLERE 5 YILA KADAR

    İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleyenlere verilen 1-3 yıla kadar hapis cezasının sınırları 2-5 yıla şeklinde yükseltildi. 

    Plajda bira içen kadınlara gözaltı
    © Fotoğraf: DHA
    Plajda bira içen kadınlara gözaltı
    PARA CEZALARI KATLANDI

    Taslakla Kabahatler Kanunu’ndaki para cezaları katlandı: Mevcut cezalar ve taslakta öngörülenler şöyle:

    Emre aykırı davranış: 100 lira — 1000 lira

    Dilencilik: 50 lira — 500 lira

    Kumar: 100 lira — 1000 lira

    Sarhoşluk: 50 lira — 500 lira

    Gürültü (gerçek kişiler): 50 lira — 500 lira

    Gürültü (tüzel kişiler): 1000 liradan 5 bin liraya kadar — 6 bin liradan 12 bin liraya.

    Rahatsız etme: 50 lira — 500 lira.

    Ruhsatsız silah taşıma: 50 lira — 700 lira.

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    Etiketler:
    Torba tasarı, Adalet Bakanlığı, Türkiye
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