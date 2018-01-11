CHP'den Bahçeli'ye 'yavru' göndermesi

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın aktardığına göre, CHP’li Tezcan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ardından basın toplantısında Bahçeli'ye yönelik olarak özetle şunları söyledi:

Geçmişte Sayın Erdoğan, MHP’yi ‘yavru muhalefet’ diye tabir ederdi. Onlar da bu sözden çok rahatsız olurlardı. Ana muhalefet partisinin görevi iktidar olmaktır. Şimdi ‘yavru muhalefet’ sözü bize ait değildi ama yaşanan süreçten görüyoruz ki yavru muhalefetin hedefi yavru iktidar olmakmış. Bugün gelinen nokta da bir yavru iktidar uslubu. Erdoğan’ı eleştiriyoruz, cevap Sayın Bahçeli’den geliyor. Siyasette ittifaklar olabilir, ama iltihaklar olmaz. Yani MHP iradesini bir başka yere ciro edilmesini hak eden bir seçmen kitlesi mi? Erdoğan’a karşı her türlü muhalefeti tutup FETÖ’cülük ya da bölücülük diye ifade eden kumpanyaya katılırsanız, o zaman sizin muhalefetiniz kendi tabanınız tarafından sorgulanır.

© AA/ Özge Elif Kızıl Bahçeli: Hükümete desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek

Sayın Bahçeli tekerleme yapmayı sever. Şöyle bir tekerlemesi vardı; iki artı üç dört etmez, suyun içinde ateş yanmaz, bala tuz katılmaz, Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı olmaz. Yeni bir matematik mi keşfettiniz, suda yanan ateşi mi buldunuz yoksa tuzlu bala mı alıştınız?

'KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ İLE İLGİLİ YORUM YAPMAYACAK'

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğine ilişkin sözleri değerlendirildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra Bahçeli ile ilgili doğrudan yorum yapmayacak. Bahçeli’ye gerektiğinde yanıt, genel başkan yardımcıları veya grup başkan vekilleri tarafından verilecek.