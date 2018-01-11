Adana'da şırdan krizi: Esnaf, kepenk kapatıyor

Adana'da oldukça ilgi gösterilen şırdan dolmasının fiyatı son birkaç yılda 3.5 liradan 10 liraya yükseldi. Canlı et ithalatının durması, karkas et ithal edilmesi ve canlı hayvan kesiminin aşırı azalması nedeniyle şırdan bulmakta zorlanan küçük esnaf kepenk kapatıyor.

Hürriyet'in aktardığına göre, Adana'da oldukça ilgi gösterilen şırdan dolmasının fiyatı canlı hayvan kesiminin azalması nedeniyle son birkaç yılda 3.5 liradan 10 liraya kadar yükseldi. Ucuz canlı hayvan ithalatının durması, şırdan bulamayan küçük esnafı büyük oranda kepenk kapatma noktasına getirdi.

Suriye ve Irak'taki karışıklıklar nedeniyle Ortadoğu'dan ucuz canlı hayvan ithalatı noktalanırken, karkas et ithalatı da canlı hayvan kesiminin çok azaldığı günlerde tüm sakatat fiyatlarının artmasına neden oldu.

Sakatat enflasyonunun en önemli kalemlerinden biri ise şırdan oldu. Koyunun midesinin bir bölümü olan şırdan, içi pirinç doldurularak tanesi birkaç yıl önce 3.5 liraya satılırken, bugün 8-9-10 lira arasında fiyatlara satılıyor. Bir koyundan bir şırdan elde edilmesi de şırdanın bulunmasını oldukça zorlaştırıyor.

'GÖRÜNTÜSÜ İTİBARIYLA İNSAN GÜZEL BİR ŞEY BEKLEMİYOR'

Diyarbakırlı Erhan Karadeniz, şırdan için Adana'ya sık sık geldiğini belirterek, "Görüntüsü itibarıyla insan güzel bir şey beklemiyor ama yediği zaman mutlaka bir daha yemek istiyor" diye konuştu.

'ESKİDEN ARKADAŞLARIMIZLA YEME YARIŞMASI YAPIYORDUK…'

Sedat Erzik isimli vatandaş ise fiyat artışının herkesi rahatsız edecek seviyede olduğunu vurgulayarak, "Eskiden 3-4 tane yerken şimdi 2 tane yiyoruz. Fiyat nedeniyle 2 taneyle doyuyoruz. Eskiden arkadaşlarımızla yarışıyorduk, 20 tane yiyen vardı ancak şu an fiyat çok yüksek. Herkesi etkiliyor" diye konuştu.

'OTURDUĞUNDA 30 TANE YİYEN VARDI'

Mücahitler Caddesi kaldırımında mütevazı bir işletmede şırdan satan Bekir Güvenmez ise 9 liraya sattığı şırdan dolmasının bazı yerlerde 10 liraya satıldığını aktararak, fiyat artışlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Fiyat artışının sebebi yurt dışından gelen ithal etten kaynaklı. Kesimler olmadığı için şırdan bulabilmek için birbirimizle yarışıyoruz. O da ister istemez fiyatları artırıyor. Daha önce her şey çok daha rahattı. 3 sene önce 1.5 liraya satıyordum. Birçok tezgahımız kapandı. Şırdanı kendisi dolduran, atölyesi olan arkadaşlar ayakta ama yüzde 70'i kapandı, yüzde 30'u hizmet ediyor. Oturduğunda 30'a kadar yiyen arkadaşlar vardı şimdi 1-2 ya da bilemedin 3 tane yiyor. Her gün gelen müşterimiz 2-3 güne bir geliyor şu anda."