'FETÖ tutuklusunun Karlov suikastıyla bağlantısı olduğu tespit edildi'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında, katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkarmak için başlatılan soruşturmada, bir FETÖ tutuklusunun cinayetle ilişkili olduğu iddia edildi.

© AP Photo/ Burhan Özbilici Karlov suikastinin gerçekleştiği serginin organizatörüne tutuklama

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan V.K.A.’nın, Karlov suikastıyla bağlantısı olduğu ileri sürüldü. V.K.A., önceki gün bulunduğu cezaevinden Ankara Adliyesi’ne getirilerek Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sorgulandı.

Şüpheli V.K.A. sorgusunda, FETÖ üyeliğini kabul ederken, Karlov suikastı ile ilgisinin bulunmadığını söyledi. Şüpheli V.K.A. sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘cinayete iştirak’ suçundan da tutuklandı.

ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen V.K.A.’nın, kilit bir öneme sahip olduğu iddia edildi. V.K.A ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan şüpheli sayısı 6’ya çıktı.

© AP Photo/ Burhan Özbilici Erdoğan'dan Karlov suikastı soruşturması için talimat

Soruşturmada Mevlüt Mert Altıntaş’a ilişkin yeni bilgilere de ulaşıldı. İddialara göre, Altıntaş suikasttan kısa süre önce “Tayinim çıktı” diyerek evindeki ‘cihat’ konulu kitapları, bavula koyarak başka bir dini grupta yer alan kişiye vermek istedi.

Ancak Altıntaş, bavulun geri verilmesi şartını koştu. Altıntaş’ın kitapları teslim ettiği ifadesinde, “Bavuldaki kitaplar yeni ve okunmamış kitaplardı. Bavulu niye geri istediğini anlamadım” dedi.

Savcılık, “Bavulda, o kitapları alan kişinin parmak izi yer alacaktı. Böylece, suikastın başka bir dini grup tarafından işlendiği izlenimi yaratılmak, hedef saptırılmak istendi” iddiasında bulundu.