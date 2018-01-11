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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek

    Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

    © AA/ Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Türkiye
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    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başka bir gazeteden kendisine teklif geldiği ancak Sözcü'de yazmayı 'çok istediğini' söyledi. Çok fazla maaş istemediğini söyleyen Gökçek, "Farklı görüşler olur" dedi.

    23.5 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle 28 Ekim 2017'de görevinden istifa eden Melih Gökçek, Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. Sözcü, haberi birinci sayfasında "Gökçek, Sözcü'ye içini döktü" ifadesiyle duyurdu.

    Ankara - Kızılay meydanı
    © AA/ (Arşiv)
    Gökçek'in bir 'eseri' daha kaldırıldı
    'KIZILAY'A NE YAPMIŞIM? ORTAYA BİR LALE KOYDUM'

    Gökçek'in açıklamaları şöyle:

    Tandoğan Meydanı'na yaptığım tek düzenleme bir saat kulesi koymak oldu. Onu da estetik olsun diye yaptırdım. Benden önce orası Ankaray durağı olarak planlanmış. Meydan vardı da ben mi kaldırdım. Kızılay'da ne yapmışım? Ortaya bir lale koydum, trafik etrafında dönsün diye.

    Sıhhiye Meydanı'nı kaldırmadım, tam tersine Abdi İpekçi Parkı'na doğru meydanı büyüttüm. Heykeli de ben koymadım. Ulus'u meydan yapmaya çalışıyordum. Gençlik Parkı'nın karşısındaki binaları yıkıp meydan haline getirme çalışmasını sürdürürken görevden ayrıldım.

    'BİZİM PARKTA 217, FRANSA'DAKİNE 80 OYUNCAK VAR'

    Ankapark
    © AA/
    Gökçek'in 'en büyük projesi' için 64 milyon lira daha harcanacak
    Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde yapımını başlattığım Ankapark yaklaşık 450 milyon dolara mal olacaktı. Bugüne kadar 1 milyar 253 milyon lira harcama yapıldı. Örneğin bizim parkımızda bin 217 oyuncak var, Fransa'da 70-80 oyuncak var. Bana ‘Bu parkı niye yaptın?' diye soruluyor. Ankara'ya yılda 900 bin civarında yabancı geliyor, bunların büyük bir kısmı da diplomat. Turistik amaçla gelen yabancı sayısı 200 bini bile bulmuyor. Ankara, turistik yönden çok küçük şehirlerden bile geride…

    'İTHAL AĞAÇLAR DİKTİK'

    Belediye demek yol, kanalizasyon demek değil. Ekonomiyi ayakta tutabilmek için turizm altyapısını da yapacaksınız. Atatürk Orman Çiftliği'nin Disneyland yaptığımız arazisi ot ve otlaktı. Biz ağaç kesmedik, aksine ithal ağaçlar diktik. Nisan ayında Ankapark'ı açıp, ardından hayvanat bahçesine başlayacaktık ama olmadı.

    Atatürk
    © AFP 2017/
    Atatürk Orman Çiftliği'nin 37 bin metrekarelik arazisi ABD'ye satıldı
    'ATATÜRK'ÜN İSTEĞİNİ YAPTIK, PİŞMANLIĞIM YOK'

    Bizi, Atatürk'ün mirasına ihanetle suçlayanlar oldu. Atatürk'ün kaleme aldığı yazı var, ‘Atatürk Orman Çiftliği, insanlarımızın gezmesi, eğlenmesi, dinlenmesi için de kullanılmalı' diyor. Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak bu planlamayı yaptık. Bu projemiz Ankara'nın istikbali olacaktı. Katiyen pişmanlığım yok.

    'ÇOK MAAŞ DA İSTEMİYORUM'

    Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra yazılanları, yorumları yakından takip ediyorum. Bol bol tweet atıyorum. Birkaç gün önceki bir tweetim tam 426 bin tıklanma almış. Şu anda da tatildeyim. Eğer Sözcü yönetimi uygun bulursa, Sözcü'de yazmayı da çok isterim. Farklı görüşler olur. Aslında çok maaş da istemiyorum. Ben yazmaya hazırım. Başka bir yerden yazmam konusunda öneri geldi. Ancak ben Sözcü'de yazmayı tercih ederim."

    'PARTİME ZARAR VERMEMEK İÇİN KONUŞMAM'

    Melih Gökçek, İstanbul Ataşehir ve Beşiktaş'ta CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili de konuştu. 

    Melih Gökçek
    © AA/
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    Gökçek, şunları söyledi:

    “CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla, bizim istifa etmemiz arasında fark var. Biz yolsuzluk mu yaptık? Yapsak anamazı ağlatırlar, duman ederler. Yaptığımız her iş açık. CHP milletvekili, eski park bahçeler müdürlüğüne ait yeri metrekaresi 3028 liraya satmamıza rağmen ‘peşkeş' dedi. Oysa aynı yer daha önce satışa çıkarılmasına rağmen satılamamıştı. Kat karşılığı yapmış olduğumuz ihaleler konusunda kimse bize gıkını çıkaramaz. Bakın benden önce, Ankara Portakal Çiçeği'nde yüzde 36 ile belediye kat karşılığı anlaşırken, ben Dikmen Vadisi'ni yüzde 56.56 ile yani yüzde 20 fazlasıyla verdim. Ben de orayı yüzde 40'tan verip yüzde 16'sını cebime atsam kim ne derdi? Gordion'u, Batıkent'i yüzde 50 ile verdik. Başkanlığım dönemimde çok iyi şeyler yaptım ve yapıyordum. Görevden istifa etmem konusunda partime zarar vermemek için yaptığım açıklamalar dışında konuşmam."

    TUNA'YA BAŞARILAR

    Melih Gökçek
    © AA/ Murat Kaynak
    Gökçek: Allah, dünya görüşü bu kadar dar olanların eline Ankara'yı düşürmesin
    Melih Gökçek kendisinden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna için “Daha yeni başkan, kendisini gösterecek” dedi. 

    Gökçek, “İstifa sürecimle ilgili konularda konuşmam. Hiçbir zaman parti içinde tartışma yapmam ve partime zarar vermem. Benim dönemimde Sincan Belediye Başkanı olan ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Tuna'nın yaptıkları konusunda bir şey söylemek istemem. Herhangi bir şeyden çekindiğim için değil. İnşallah iyi yapıyor, iyi yapacak. Daha çiçeği burnunda başkan olduğu için kendini yeni gösterecek. Sincan'da başarılıydı, inşallah burada da başarılı olur” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Sözcü gazetesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Tuna, Melih Gökçek, Ankara
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