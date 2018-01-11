Kayıt
10:07 11 Ocak 2018
Ankara+ 10°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

    Bakan Kaya: Kadını ve çocuğu istismar edene iyi hal indirimi kaldırılacak

    © AA/ Berk Özkan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Kadını ve çocuğu istismar edene iyi hal indirimi kaldırılacak. Bundan böyle şiddete uğrayan anne ile çocuklar da koruma altına alınacak” dedi.

    Polis-arama
    © AA/ Tansel Parlak
    Tecavüze uğrayan Suriyeli hamile kadın, çocuğuyla birlikte öldürüldü
    Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerle sohbet eden Bakan Kaya, özetle şu mesajları verdi:

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeni bir çalışma yapıyoruz. Özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydı tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düşünün cinsel istismarda bulunmuş bir öğretmenin mesleğine devam etmesi mümkün mü? İyi halle ilgili çalışmamız da var. Adalet Bakanlığımızla çalışmanın sonuna geldik. İyi hal denen indirim, (kravat takıp-takım elbise giyip mahkemeye gelince cezanın indirilmesi) özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yılı içinde artık bunun uygulanması yönünde çalışacağız.

    'CAN GÜVENLİĞİ SORUN OLDUĞUNDA KELEPÇE UYGULAMASI ZORUNLU'

    Son dönemde eğitime çok önem veriyoruz. Toplumun farklı kesimlerine farklı eğitimler verdik. Kadınlar için teknoloji bağımlılığı eğitimi bile veriyoruz. Bu eğitimleri artıracağız. Şiddet uygulayan kişilerle ilgili teknik takip sistemi var. Burada sayı 30’du. Bunu 600’e çıkarıyoruz. İl sayısını da ikiden 6’ya yükselttik. Can güvenliğinin sorun olduğu vakalarda kelepçe uygulamasının artık zorunlu olması gerekiyor. 

    Çorum İl Genel Meclisi'nin AK Partili başkanı Halil İbrahim Kaya
    © Fotoğraf: DHA
    'Kadınlar öldürülüyorsa ne yapalım?' diyen AK Partili yönetici özür dilemedi
    'ÇOCUKLARA DA KORUMA KARARI OLMASI GEREKİYORDU'

    Geçtiğimiz günlerde bir baba iki çocuğunu ve sonrasında kendini öldürmüştü. Bu çok acı. Başbakanlığımızın da talimatıyla tüm süreci, tüm detaylarıyla inceliyoruz. Bir başmüfettiş görevlendirdik. Hanımefendiyle ilgili gerekli tüm desteği verdik. Kendisi maalesef bizim konukevimizden ayrılmış. Ayrılırken de ekonomik olarak destek verilmiş. Tüm hizmetlerimiz anlatılmış. Şu anda güvenlikli bir sitede ev tuttuk kendisine. Keşke yok hayatta ama… Maltepe’deki son olayda görüyoruz ki kadının koruma kararı var ancak çocukların yok. Çocukların da koruma kararı olması gerekiyordu. Anne, çocuklarını babaya kendisi teslim etmiş. Hem de görüş günü gelmeden. Maalesef çok üzücü. Şiddet söz konusu ise çocukların da koruma kararı bulunması gerekiyor. 

    KADIN KONUKEVİ AÇMAYANA CEZA

    Fatih Tezcan
    DHA
    'Çocuklarım kaçırıldı' diyen Fatih Tezcan'dan yetkililere, 'kadın cinayetleri' hatırlatmalı çağrı
    Kadın konukevlerinin sayısı 137. Önümüzdeki dönemde belediyelere de (nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler ve büyükşehir belediyeleri) kadın konukevi açma zorunluluğu getireceğiz. Açmayana yaptırım uygulayacağız. Reyting kaygısıyla şiddet haberlerinin verilmesine karşıyız. Bu ay içinde RTÜK ve tüm kanalların genel yayın yönetmenleriyle bu konuda bir toplantı yapacağız.

    ŞİDDET UYGULAYANA ÖFKE KONTROLÜ

    Şiddet uygulayan faile de öfke kontrolü çalışması yapıyoruz. Pilot il olarak Ankara’da 103 kişi tedavi ediliyor. Şuanda kendi isteğiyle tedaviye alıyoruz.

    TEK TİP KIYAFET TEPKİSİ: TERÖRDEN Mİ YANASINIZ?

    Tek tip kıyafet şehit ailelerinin, gazilerimizin tüm milletin talebiydi aslında. Bu konuda bana çok öncesinden talepler gelmişti, ben de konuyu Bakanlar Kurulu’na, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza iletmiştim. Hala konunun bu şekilde gündeme getirilmesini anlamış değilim. Neye tepki gösterdiklerini anlamıyorum. Milletten yana mısınız? Terörden yana mısınız?"

    İlgili konular:

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zengin: Kadın, gözünde morluk varken kafasını duvara vurduğunu söylemesin
    Zeybekci: 2018'i 'kadın ihracat seferberliği' olarak adlandıracağız
    Etiketler:
    İyi hal indirimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    ‘Rus kırmızısı’: Kozmetik dünyasında ‘Rus kırmızısı’ (Russian red) diye bir tabir var. Bazı kozmetik firmaları çok koyu kırmızı ruj ve başka ürünleri için bu ismi kullanıyor. Bu tabir zaman zaman günbatımı, kan, gül ve devrim bayrakları gibi güçlü hisler uyandıran şeyler için de kullanılıyor.
    Dünyada ‘Rus’ olarak anılan 5 şey
    Karikatür
    'ABD treni kaçırdı'
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam