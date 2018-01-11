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    Abdullah Gül - Hayrünnisa Gül

    Ahmet Hakan: Abdullah Gül olayı bitmiştir

    © AA/
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir süredir 2019'da Cumhurbaşkanlığı için yarışacağı iddia edilen Abdullah Gül'ün kendisine yöneltilen sert eleştirilere cevap vermemesini hatırlatarak "Bir liderlik sergileyemeyeceği kabak gibi ortaya çıkmıştır" yorumunu yaptı.

    Abdullah Gül
    © AA/ Arşiv
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    Hakan'ın "Abdullah Gül olayı bitmiştir" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

    “LİDER olmak”, “liderlik geni barındırmak”, “lider doğmak” gibi tabirlere ve nitelemelere hayli mesafeliyim.

    Fakat buna rağmen…

    Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki:

    — Abdullah Gül’den bir lider çıkmayacağı…

    — Abdullah Gül’ün bir lider olamayacağı…

    — Abdullah Gül’ün bir liderlik sergileyemeyeceği…

    Kabak gibi ortaya çıkmıştır.

    *

    Peki ne olmuştur da…

    Bu iş kabak gibi ortaya çıkmıştır?

    *

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
    © AA/ Murat Kula
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    Şöyle olmuştur:

    *

    Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi yine risk alarak…

    — Abdullah Gül’e meydan okumuştur.

    — Abdullah Gül’ü yol ayrımına getirmiştir.

    — Abdullah Gül’ü tavır almaya zorlamıştır.

    *

    Abdullah Gül ise her zaman olduğu gibi yine risk almayarak ya da alamayarak…

    Bu büyük meydan okumaya karşı…

    Abdullah Gül - Recep Tayyip Erdoğan - Bülent Arınç
    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
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    Tek bir harf bile söylememiştir, söyleyememiştir.

    — Bırakın minnacık bir itirazı… Yanlış anlaşıldığını bile söyleyememiştir.

    — Bırakın kısık sesli bir meydan okumayı… “Ama bu haksızlık” bile diyememiştir.

    — Bırakın en alt düzeyden bir dik duruşu… Bir duruş bile ortaya koyamamıştır.

    *

    Daha kendisine yönelik en ağır eleştiriler karşısında bile kendisini savunmayı beceremeyen biri…

    Halkın haklarını nasıl savunabilir ki?

    *

    Geçmiş olsun!

    Bu şarkı burada bitmiştir.

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    Etiketler:
    2019 seçimleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Hakan, Türkiye
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