Ahmet Hakan: Abdullah Gül olayı bitmiştir

“LİDER olmak”, “liderlik geni barındırmak”, “lider doğmak” gibi tabirlere ve nitelemelere hayli mesafeliyim.
Fakat buna rağmen…
Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki:
— Abdullah Gül’den bir lider çıkmayacağı…
— Abdullah Gül’ün bir lider olamayacağı…
— Abdullah Gül’ün bir liderlik sergileyemeyeceği…
Kabak gibi ortaya çıkmıştır.
*
Peki ne olmuştur da…
Bu iş kabak gibi ortaya çıkmıştır?
*
*
Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi yine risk alarak…
— Abdullah Gül’e meydan okumuştur.
— Abdullah Gül’ü yol ayrımına getirmiştir.
— Abdullah Gül’ü tavır almaya zorlamıştır.
*
Abdullah Gül ise her zaman olduğu gibi yine risk almayarak ya da alamayarak…
Bu büyük meydan okumaya karşı…
— Bırakın minnacık bir itirazı… Yanlış anlaşıldığını bile söyleyememiştir.
— Bırakın kısık sesli bir meydan okumayı… “Ama bu haksızlık” bile diyememiştir.
— Bırakın en alt düzeyden bir dik duruşu… Bir duruş bile ortaya koyamamıştır.
*
Daha kendisine yönelik en ağır eleştiriler karşısında bile kendisini savunmayı beceremeyen biri…
Halkın haklarını nasıl savunabilir ki?
*
Geçmiş olsun!
Bu şarkı burada bitmiştir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)